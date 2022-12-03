Во сколько белорусам обойдется накрыть стол на Новый год? 4 3.12.2022, 15:40

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Изучили цены, чтобы сравнить их с 31 декабря.

Magilev.by изучил полки могилевского супермаркета с целью зафиксировать цены основного набора продуктов, без которых не обходится ни один новогодний стол, по крайней мере. 30 декабря журналисты сравнят, насколько выросла стоимость этих же позиций.

Итак, сколько же стоит накрыть новогодний стол 1 декабря 2022 года? На нем будет только то, без чего невозможно себе представить праздник. А именно: салат «Оливье», красная икра, мандарины, шампанское, одно мясное блюдо, колбасная и овощная нарезки, картофельное пюре, фрукты, сок, минеральная вода и что-нибудь к чаю. Встречать Новый год за условным столом будет семья из четырех человек, двое из которых дети. Покупку продуктов производили в супермаркете «Грин» Могилева, размещенного по улице Островского.

К чаю «Теss» за 5,37 руб. берем коробку зефира в шоколаде бобруйского производства по цене 10, 88 руб.

Мандарины – не менее 1 кг. Стоимость турецких 1 декабря составляла 4,99 руб. Еще хотя бы 2 хурмы для разнообразия – 2,35 руб., при цене 4,85 руб. за 1 кг, и ветку винограда – 3,93 руб. при цене 7,45 руб. за 1 кг. Еще яблок 1 кг – стоимостью 2,50 руб. Это основной набор тарелки для фруктов – им и ограничимся.

При этом стоит отметить, что 1 декабря в супермаркете «Грин» также в продаже были свежие дыни – 11,99 за 1 кг., свежие ананасы – 5,99 за 1 кг., арбуз – 7,99 за 1 кг., клубника – 99, 95 за 1 кг.

Основным мясным блюдом стола будет свинина запеченная под грибной шубой. 1 декабря 1 кг свинины для отбивных стоил 15,95 руб. Сыр «Губернский с ароматом топленого молока» (384 гр.) – 6,14 при стоимости 1 кг 15.99 руб. Нужны еще две крупные луковицы, а это 1,15 руб. при 1,82 руб. за 1 кг. Грибы шампиньоны 500 гр. – 4 руб. при цене 7, 99 руб. за 1 кг. Майонез «Столичный» 1 упаковка весом 400 гр по цене 3,79 руб.

Для мясной нарезки достаточно 300 гр. буженины копчено-вареной по цене 16,40 за 1 кг, а это 5,70 руб. и 500 гр. колбасы «Оригинальной» по цене 28,07 руб. за 1 кг, а это 14 рублей. Добавим к мясным изделиям немного сыра, например, твердого «Ле Шале»: упаковка 200 гр. 6,03 руб. (цена 1 кг – 30, 15 руб.). Украсим блюдо маслинами без косточек «Лорадо» (Испания) 314 гр по цене 2,82 руб.

Для овощной нарезки 2 перца красных свежих за 2, 65 руб., при цене за 1 кг 11,81 руб. Огурец свежий – 2,19 руб. при цене 7, 76 руб. за 1 кг. Томаты – 0,5 кг 2,80 руб. при цене 5, 59 за 1 кг. Пучок зелени (петрушка, 70 гр.) – 1,78 руб.

Для салата «Оливье»: баночка зеленого горошка «Хайни» (Польша) 400 гр по цене 3,97 руб. Куриная грудка – 800 гр за 7,00 руб. при цене 8,49 за 1 кг. Одна морковь большая – 45 коп. при стоимости 1 кг – 1,41 руб. огурец свежий – 2,19 руб. при цене 7, 76 руб. за 1 кг. Майонез «Столичный» 1 упаковка весом 400 гр по цене 3,79 руб. Десяток яиц стоил 2,97 руб., понадобится для салата 5 штук, а это 1,50 руб.

Баночка икры лососевой – 140 гр. стоит 24,59 руб. (цена 1 кг икры – 175, 64 руб.). Подадим ее к столу в вафельных корзиночках, цена которых 2,22 руб.

Можно, конечно же, побаловать себя в такую ночь и черной икрой – в продаже она тоже есть: 139,99 руб. за 50 гр. (цена 1 кг – 2799,80 рублей). Но это в том случае, когда желание совпадает с доходами.

Картофель для пюре (многие белорусы не представляют себе даже столь поздний ужин без этого любимого гарнира) – 2 кг по цене 1,82 руб. за 1 кг.

Шампанское Советское выдержанное Радзивилл брют – 18, 29 руб. за 1 бутылку. Есть в продаже и вариант проще: Советское шампанское полусухое – 7, 69 руб. за 1 бутылку, но речь же идет про Новый год, можно что-то и посолиднее.

Бутылка минеральной воды «Боржоми» (075 л) за 3,99 руб. Пакет литровый сока яблочного без сахара «Добрый» – 3,04 руб. В районе 1 рубля стоит 0,5 булки хлеба.

Итого: 171, 71 руб. Посмотрим 30 декабря, сможем ли на эту же сумму купить такой же набор продуктов для праздничного стола.

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