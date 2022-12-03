Литовские пограничники перехватили белорусский дрон с контрабандой 3.12.2022, 15:39

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Груз оценили в 12 тысяч евро.

Пограничники Литвы перехватили беспилотник, прилетевший из Беларуси с нелегальным грузом сигарет.

Оставив его на земле как приманку, они устроили засаду, в которую вскоре попались контрабандисты – трое местных жителей, пишет Pоgranec.by, ссылаясь на пограничную службу Литвы.

Инцидент произошел вечером во вторник, 29 ноября. Было темно, однако друскининкайские пограничники услышали звук летящего дрона, а также засекли его через портативную тепловизионную камеру.

С помощью специального оборудования они перехватили беспилотник и опустили на землю.

Сотрудники погранслужбы не стали сразу забирать груз, а оставили его в лесу, где он упал. Сами же устроили неподалеку засаду и через три часа дождались контрабандистов, пришедших забрать сигареты: это оказались трое местных жителей.

Сбитый дрон, по словам пограничников, вполне современный, с большой летной мощью. Контрабандную партию сигарет оценили в 12 тысяч евро – примерно такую сумму назвал и один из задержанных.

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