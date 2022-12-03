Минский школьник придумал необычную схему по «обналичиванию» бонусных карт 5 3.12.2022, 15:59

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Торговая сеть уже прикрыла лазейку.

В милицию обратились представители службы безопасности сети магазинов — зафиксировали подозрительное движение бонусов на карточках покупателей. «Как выяснилось, за всей схемой стоял 16-летний минчанин, — сообщили в МВД. — Он перебрасывал на свою карту чужие бонусы, а потом даже начал их продавать через бот».

«Школьник зарегистрировал на сайте магазина личный кабинет и привязал к нему свою бонусную карту, — рассказали в милиции. — Решил увеличить скидку. С помощью ручного подбора добавил к аккаунту несколько чужих карт (владельцы пользовались ими, не создавая учетных записей), все баллы лояльности с них перебросил на собственный счет. Чтобы не привлечь лишнего внимания, создал несколько личных кабинетов. Нашел пару человек, которые за вознаграждение согласились зарегистрировать профили на свои номера и передать ему пароли».

«Позже подросток купил в сети программу для автоматического подбора номеров карточек. Скрипт позволил „переписать“ на аккаунты подростка более 1500 чужих карт лояльности, — описали развитие событий представители ГУВД Мингорисполкома. — Однажды он принес на кассу магазина упаковку подгузников за 320 рублей и попросил у продавца оплатить часть товара бонусами. Пока работница проводила операцию, парень успел через личный кабинет перебросить баллы лояльности с одной карты на другую. Накопления оказались не израсходованы, товар достался ему даром. Затем он продал подгузники, дважды оказавшись в плюсе».

Утверждается, что парень даже создал бот для продажи бонусов через интернет. Тут его и раскрыли, а бреши в системах безопасности нескольких торговых сетей закрыли: им разослали предупреждения и инструкции по устранению недостатков. Сейчас провернуть подобное уже невозможно, утверждают милиционеры.

Парень полностью признал вину и возместил ущерб. В отношении его возбудили уголовное дело за хищение имущества путем модификации компьютерной информации.

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