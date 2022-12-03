Удачно работает по тылам оккупантов: ВСУ показали РСЗО «Буревий» в действии
- 3.12.2022, 16:34
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Разработка украинских конструкторов доказала свою эффективность.
Украинские военные показали, как работает новая реактивная система залпового огня (РСЗО) «Буревий».
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.
«Эта РСЗО - разработка украинских конструкторов, призванная заменить советскую систему «Ураган», - говорится в сообщении.
По данным военных «Буревий» имеет следующие преимущества:
▪ современная цифровая система управления огнем;
▪ вдвое экономит время на выполнение боевого задания;
▪ РСЗО удачно работает по тылам оккупантов;
▪ шасси от чешской компании Tatra, мощный двигатель, бронированная кабина, а также 4 «лапы», вместо 2.