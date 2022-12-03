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Удачно работает по тылам оккупантов: ВСУ показали РСЗО «Буревий» в действии

  • 3.12.2022, 16:34
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Удачно работает по тылам оккупантов: ВСУ показали РСЗО «Буревий» в действии

Разработка украинских конструкторов доказала свою эффективность.

Украинские военные показали, как работает новая реактивная система залпового огня (РСЗО) «Буревий».

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

«Эта РСЗО - разработка украинских конструкторов, призванная заменить советскую систему «Ураган», - говорится в сообщении.

По данным военных «Буревий» имеет следующие преимущества:

▪ современная цифровая система управления огнем;

▪ вдвое экономит время на выполнение боевого задания;

▪ РСЗО удачно работает по тылам оккупантов;

▪ шасси от чешской компании Tatra, мощный двигатель, бронированная кабина, а также 4 «лапы», вместо 2.

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