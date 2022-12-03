«То есть на Мальдивы за твой счет я не еду, получается?» 1 3.12.2022, 16:40

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Белоруска рассказала об опыте в родительском комитете детского сада.

Родительский комитет призван облегчить жизнь родителей, но иногда между родителями и «комитетчиками» возникает конфронтация.

Случчанка рассказала проекту Lampa о своем опыте в родительском комитете детского сада:

— Это мой первый опыт, и скажу точно, что он же и последний. Когда выбирали «жертв» на эту должность, я была на работе, а потом с улыбкой воспитателя меня радостно оповестили, что я буду состоять в комитете. Вот именно с этого момента качество моей жизни ухудшилось.

Постоянные унижения и беготня за взрослыми людьми, напоминания, что надо сдать на подарки, на гвозди, на рюкзаки для сменки, на День учителя, квартальные взносы и так далее. Порой хочется просто плакать, когда пишешь сообщения родителям, что завтра последний день сбора, а человек читает сообщение и специально потом игнорирует. Пишешь еще раз, еще раз, еще раз, а человек заходит в сеть, но не отвечает. Потом приходится закладывать своими деньгами, потому что нельзя подвести.

Хорошо, когда один человек, а когда полгруппы? Взять с человека по 10 рублей — это немного, а заложить за 10-х человек самой — сумма нормальная.

Я ужасно устала от этих унижений. Просишь людей, чтобы сдали на нужды садика ровно ту сумму, которая отведена, и не больше, но нет. Найдется человек, который скинет на 62 копейки больше из-за невнимательности, а потом допишет: «Я перевела больше денег, чем надо, поэтому отложите мне эту сумму на следующий взнос какой-нибудь». И я такая про себя: «Серьезно? 62 копейки я должна хранить и помнить, что ты перевела мне больше? Это шутка? Т.е. на Мальдивы за твой счет я не еду, получается?».

У моей дочки в группе нет малоимущих или нуждающихся — все семьи хорошие и группа тоже, но принципиальность и безответственность некоторых мам меня приводит в ужас. Кстати, из четырех человек в комитете, как вы поняли, бегаю только одна я. Как будто у меня больше нет ни работы, ни забот, а только комитет — мой смысл жизни.

Обидно до слез, когда пишешь родителям, что «воспитатель просила купить детям игрушечную доску для мела», например. В ответ получаешь 100 рекомендаций, где дешевле, и самое интересное, что все их точки находятся в разных концах города. По их логике я должна начать маршрут с «Сахарного» до льнозавода, через 11-й городок, чтобы сэкономить копейки.

Есть родители, которые строят из мухи слона. Сказано, что надо купить игрушки и список от воспитателя. Начинается в чате ад: «А почему пазлы деревянные именно? Пластиковые лучше и надежнее!». Другая пишет: «А я считаю, что дерево экологичнее и нет токсинов!». Третья: «А я тоже за пластик лично. У нас, у Джорджа, все пазлы из пластика дома и ничего — живой». Ощущение, что людям просто нечем заняться.

Обсуждение по всякой ерунде, которая даже не стоит размышления, происходит ежедневно. Идеи родителей меня убивают просто, и я понимаю, что моя энергия высасывается ими. Я знаю по рассказам, что это было всегда и у всех, кто проходил такую школу жизни «родительский комитет». Есть родители благодарные, которые за каждый сбор скажут: «Спасибо, что вы этим занимаетесь». Но это лишь 3 человека из 20-ти.

Девчонки, это крик души. Не вступайте в этот ад, даже если вам приставят пистолет к голове. Оно вообще не стоит того! Мало того, что постоянно будете закладывать свои деньги (немалые причем), потом по несколько месяцев вам их будут возвращать, плюс расшатаете свои нервы к чертям.

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