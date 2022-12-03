«Удар с разворота» Telegram-канал «CYNIC»

3.12.2022, 16:57

Фото: AP

Вход в зиму оказался для Кремля провальным.

У нынешнего западного плана по дипломатической орбите выделяются 3 линии:

1) «Злой папа» Байден.

2) «Добрый чудак» Макрон

3) Беспристрастная Фемида и «антифашистский» трибунал.

Вход в зиму оказался для Кремля провальным.

Вашингтон видит стремление РФ к заморозке войны через переговоры, поэтому подкидывает карту Байдена, готового общаться с РФ об условиях капитуляции последней.

Вашингтон не хочет переговоров, ровно как и Кремль в феврале не хотел переговоров: обе стороны: одна - в начале конфликта, а вторая - спустя 9 месяцев войны - используют переговорный трек как заведомо невозможный путь капитуляции.

Россия требовала безоговорочной капитуляции Украины и Запада; Вашингтон аналогично требует полной капитуляции России.

Это значит, что стороны не надеялись и не надеются на переговоры, а рассчитывают на военный путь разрешения войны.

Но Россия требовала военного пути в момент, когда ошибочно рассуждала о своих реальных возможностях, а Вашингтон настаивает на военном пути в условиях, когда сама РФ в общем-то смирилась с фактом военного провала и теперь хочет обыграть капитуляцию как не совсем капитуляцию.

Вашингтон и Лондон будут кулуарно настаивать на военном истощении России через войну. Вспомните начало санкционного давления - Запад говорил, что санкции экономически убьют Россию, но эффект от них будет достигаться лавинообразно, увеличиваясь как снежный ком.

Стратегия сохраняется: Россию убивают медленным удушением, не давая ей ни возможности для «удара с разворота», ни шансов для взрывного адреналинового ража. Россию как бы затягивают в болото, чтобы каждое резкое движение все больше стесняло простор действий.

В этом смысле Западу не мешает «добряк» Макрон, который хочет пообщаться с Путиным, чтобы ему, как закадычному другу, сообщить «Тебе п**да, дорогой, подписывай капитуляцию, мы позаботится о мягких условиях».

Эта позиция является спорной с точки зрения направленности.

С одной стороны, она как бы подогревает и уверенность Путина в слабости (в данном случае, специально демонстрируемой в качестве информационной операции) Запада, и одновременно злит его безальтернативностью сценария конца России, тем самым, наоборот, способствуя эскалации вооруженного противостояния.

С другой стороны, Макрон дает Путину желанную переговорную карту, позволяя тому выйти из войны на мягких условиях, подогревая интерес Кремля к разлому по партиям «мира» и «войны». И обеим этим партиям будут «вливать» через наших хороших друзей информацию о том, что «Путин проиграл войну».

Но для обеих сторон посыл будет разным:

-«партия мира» будет настаивать на выходе из путинского порочного круга в пользу стабилизации внешних отношений с опорой на внешние договоренности с новой «адекватной» кремлевской ратью.

-«партия войны» должна настаивать на интеллектуальной и силовой импотенции Путина, поэтому сбивать его внутреннюю элитарную легитимность позицией абсолютной радикализации «деэскалации через эскалацию» по методу Патрушева.

В сущности, обе стороны мало интересны Западу; это используется в качестве обманки, дымовой завесы для кулуарного разброда.

Запад хочет не отстранить Путина от власти, не привести ему на смену «партию мира» или «партию войны», Запад хочет снять российскую повестку в принципе с геополитической доски. Запад хочет, чтобы его не интересовала Россия ни в ресурсном, ни в военном аспекте, поэтому Запад готовит проект «войны за суверенитет» и «геополитическую субъектность», параллельно угрожая кремлевским элитам (чтоб были более расторопными) Трибуналом.

На Трибунале никого из российских властителей не повесят, Путина не будут пытать медленным поднятием тока на электрическом стуле, а Симоньян не вырвут грязный язык и не пустят по венам серную кислоту.

На Трибунале создадут правовую основу полной делегитимизации российской власти для дальнейшей десубъективизации РФ.

Путин войдет в историю России, как он того и хотел. Но в качестве того, кто окончательно похоронил российскую государственность.

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