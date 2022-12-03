Эксперт: С белорусским образованием — беда 5 3.12.2022, 17:30

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Качество снижается с каждым годом.

Недавно появились подробности про то, что после 11 класса школы выпускники будут сдавать централизованные экзамены — один по русскому или белорусскому языку, второй — на выбор. Эти экзамены пригодятся для поступления в вуз.

Журналисты devby.io спросили у эксперта в образовании, преподавателя и автора проекта «Народный учебник» Сергея Ольшевского, зачем нужны все эти нововведения.

— Ни для кого не секрет, что с беларуским образованием — беда: качество школьного образования снижается с каждым годом. Но у меня складывается впечатление, что решать эту проблему никто не хочет, — и потому чиновники занимаются другими вещами.

На днях я приводил в фейсбуке исследование Национального института образования. Оно показывает чудовищно низкий уровень математической грамотности белорусских девятиклассников. 68% не дотягивают даже до первого (этот уровень требует выполнения последовательных действий в соответствии с прямыми указаниями в задании, а также решения задач в 2-3 действия с обоснованиями — прим. ред.), и потому для них ввели еще один — пороговый. Спросите: зачем — а чтобы не было катастрофы в отчетах, я полагаю.

И в этот момент звучит: мы поменяем систему школьных экзаменов, а соответственно — и систему поступления в вузы. Да сколько угодно! Но разве это повлияет на качество подготовки?

Когда в 10-х годах я работал в университете, проректор по учебной работе говорил: «Готовьтесь, что вам придется работать с абитуриентами, чей уровень будет неуклонно падать». Уже тогда на матфаке вводили дополнительные часы, чтобы подтянуть студентов — иначе они не могли приступить к изучению матанализа и прочих предметов.

Думаю, все, что сейчас происходит, ведет к тому, чтобы ЦЭ были легче, чем ЦТ. Ну вы представьте, что будет, если ЦЭ покажет, что школьники не знают математику либо другой предмет, который они выберут, — скандал: 10 лет получали 8-9-10, а тут 5-6-7…

Если помните, уже было такое: дети на ЦТ не подтверждали школьные отметки (хотя у ЦТ другая задача — ранжировать школьников по уровням знаний). Тут же родители подняли шум: «Ну как же так?!.» Проблема. И как же ее решали — поменяли систему ЦТ. Баллы выросли, но что изменилось: ничего! Вузы как были недовольны качеством знаний абитуриентов, так и остаются. Соответственно, надо еще что-то поменять… Ну вот это оно.

Хотя на самом деле менять нужно не верхний уровень — систему контроля оценки, — а предыдущий.

Еще одна проблема, которая прозвучала сегодня: дети сдавали по 4 ЦТ — и могли выбирать вуз и специальность под свои оценки, что называется, куда пройдут. Ну, а что здесь плохого с точки зрения бизнес-логики? Давайте спросим у одиннадцатиклассника, почему так — и с большой долей вероятности он ответит: потому что он не может заплатить за свое образование, и идет на «бюджет», куда может.

Я считаю так: давайте решать настоящие проблемы, а не выдуманные. И не порождать новые. Сейчас уже декабрь. До окончания учебного года осталось 5 месяцев. До сих пор нет окончательного видения, как будет проходить вступительная кампания, как дети будут сдавать ЭЦ — банально, нужно ли будет куда-то везти их в автобусах. Вылезет же еще 100500 проблем — и это все лишний стресс и для школьников, и для их родителей, и для учителей.

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