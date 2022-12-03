Россия скрывает причины гибели военных, чтобы избежать бунтов в армии 1 3.12.2022, 17:44

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Родственники погибших возмущены официальной формулировкой.

Российское командование скрывает причины гибели своих солдат перед новой волной мобилизации, чтобы предотвратить бунты в армии.

Об этом говорится в перехвате, обнародованном СБУ в Telegram.

В разговоре сибирячка рассказывает мобилизованному мужчине, которого отправили воевать на Донецкое направление, о том, что мобилизованные возвращаются домой в цинковых гробах.

«Уже толпы мобилизованных домой обратно приезжают... В цинке. У нас в Сибири уже вообще до хр*на, чуть ли не каждый день пишут», — сказала она.

Больше всего удивляет родственников официальная причина гибели.

«Не то, чтобы там где-то на учениях, или где-то там в боевых действиях ... «Уснул и не проснулся». Вот недавно случай был. А он был там, на передке…», – отметила женщина.

Оккупант считает очевидным, что таким образом командование пытается минимизировать общественную панику перед новой волной мобилизации, которую в РФ планируют провести в декабре.

«Сейчас скажи, что пи**ец, все, все там… умрут на**й, и х*й кто пойдет больше», — сказал он.

По его словам, «новобранцы» и так деморализованы. Часть из них калечит себя и даже не доезжает до войны.

«Там один, короче, себе вены вскрыл, второго порезали, третий от синьки сдох...», - сказал захватчик.

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