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Украинские пограничники уничтожили вражеские позиции на Донетчине

  • 3.12.2022, 17:57
Украинские пограничники уничтожили вражеские позиции на Донетчине
Фото: UNIAN

Оккупанты пытались сбежать и спрятаться, но это не помогло.

Военные Госпогранслужбы Украины минометным огнем уничтожили позиции оккупантов в Донецкой области.

Видео, как это было, опубликовали на ютуб-канале ГПСУ.

Отмечается, что на днях разведка одной из механизированных бригад обнаружила позиции оккупантов.

Для огневого поражения противника координаты передали минометному подразделению пограничников, которое прикрывает действия ВСУ на этом направлении.

Под минометным огнем украинских бойцов оккупанты с позиций бежали в село и засели в первом же доме.

Наши минометчики перенесли огонь на новую цель и уничтожили захватчиков в захваченном здании.

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