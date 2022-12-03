FT: Россия создает «теневой флот» 3.12.2022, 18:40

Но и он не поможет устранить эффект от санкций.

РФ скрыто собрала флот из более ста устаревших танкеров, чтобы помочь обойти ограничения Запада на продажу российской нефти после вторжения Москвы в Украину, считают судоходные брокеры и аналитики. Об этом пишет FT.

По оценкам судоходного брокера Braemar, РФ, которая в значительной степени полагается на иностранные танкеры для транспортировки своей нефти, получила более ста судов в этом году за счет прямых или косвенных закупок.

Энергетическая консалтинговая компания Rystad заявляет, что Россия добавила 103 танкера в 2022 году путем покупки и перераспределения судов, обслуживающих Иран и Венесуэлу — две страны, находящиеся под западным нефтяным эмбарго.

Попытки Кремля собрать то, что нефтетранспортная отрасль называет «теневым флотом», является попыткой преодолеть новые международные ограничения на российскую нефть. Они включают в себя запрет ЕС на морской импорт и новый глобальный ценовой лимит в 60 долларов за баррель, который также является частью более широкой инициативы G7.

Трейдеры говорят, что теневой флот уменьшит влияние таких мер, но не устранит его.

Ожидается, что ограничительные меры ЕС и G7 отрежут Москву от значительной части мирового танкерного флота, поскольку таким страховщикам, как Lloyd's of London, будет запрещено покрывать перевозящие российскую нефть суда независимо от места назначения, если она не будет продаваться по схеме ограничения цены.

Но РФ уже давно заявила, что не будет иметь дела ни с одной страной, вводящей ограничение цен, и эта позиция означает, что Россия может отказаться поставлять нефть на условиях, установленных Западом.

Вместо этого РФ стремится использовать свой новый «флот» для поставок нефти в такие страны, как Индия, Китай и Турция, ставшие крупными покупателями ее нефти, поскольку Европа сократила поставки.

Анонимную закупку танкеров можно отследить за значительным увеличением количества неназванных или новых покупателей, появляющихся в реестрах. По словам руководителя отдела исследований танкеров Braemar Анупа Сингха, суда, как правило, имеют возраст 12-15 лет и, как ожидается, будут списаны на металлолом в ближайшие несколько лет.

«Это покупатели, с которыми мы, как старые брокеры, не знакомы. Мы уверены, что большинство этих судов предназначено для России», - заявил Сингх.

В 2022 году операторы, связанные с Россией, могли купить 29 супертанкеров, известных как VLCC – очень крупные транспортные средства для перевозки сырой нефти, каждый из которых способен перевозить более двух миллионов баррелей, заявила компания Braemar в прошлом месяце. Страна, вероятно, также добавила 31 танкер размером Suezmax, способный перевозить около миллиона баррелей, и 49 танкеров Aframax, каждый из которых может перевозить около 700 тысяч баррелей.

Глава российского банка ВТБ Андрей Костин в октябре подтвердил этот толчок, заявив, что стране необходимо потратить не менее 16,2 млрд долларов на расширение танкерного флота. Вице-премьер-министр России Александр Новак в марте заявил, что страна будет наращивать свои цепи поставок нефти. В Кремле не ответили на просьбу FT прокомментировать закупки танкеров.

«Количество судов, которые понадобятся России для перевозки всей своей нефти, просто впечатляет. Мы видели достаточно много продаж неназванным покупателям в последние месяцы, и через несколько недель после продажи многие из этих танкеров появляются в России, чтобы взять свою первую загрузку нефти», - сказал эксперт из Гарвардского центра Дэвиса Крэйг Кеннеди, отслеживающий наращивание количества российских судов.

Кеннеди подверг сомнению то, будет ли РФ использовать VLCC, поскольку они слишком велики для загрузки в российских портах, даже если некоторые из них могут быть использованы для перевозки с корабля на корабль. Не все суда, приобретенные анонимными или незнакомыми покупателями, могут пойти исключительно для РФ.

Ожидается, что Россия столкнется с нехваткой танкеров и в первые месяцы 2023 года ей будет трудно поддерживать уровень экспорта, что приведет к росту цен, считают аналитики.

По словам Кеннеди, дефицит может увеличиться, когда в феврале запрет ЕС распространится на российские нефтепродукты. РФ понадобится доступ к еще большему количеству танкеров, чем обычно, поскольку продолжительность каждого рейса будет длиннее, ведь ранее продававшаяся Европе нефть будет отправляться новым покупателям в Азии.

Braemar ожидает, что дефицит нефти составит от 700 тысяч до 1,5 млн баррелей в день. По оценкам Rystad, России не будет хватать от 60 до 70 танкеров, и ожидается, что морской экспорт упадет примерно на 200 тысяч баррелей в сутки.

Общий объем российского экспорта, потерянный для рынка, может в конечном итоге достичь 600 тысяч баррелей в сутки, если Москва в ответ сократит поставки нефти в Европу через трубопроводы, не подпадающие под санкции, до того, как у нее появится достаточное количество танкеров для их перенаправления, считают в Rystad.

«России нужно более 240 танкеров, чтобы поддерживать текущий экспорт», - сказал аналитик Rystad Виктор Курилов.

«Можно придумывать разные замысловатые схемы, но нефти нужно перевезти так много, им всегда будет тяжело работать в масштабах, необходимых для поддержки российского экспорта, при отсутствии продаж по предельным ценам», – считает Кеннеди.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».