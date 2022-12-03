В Санкт-Петербурге – масштабный пожар

В Санкт-Петербурге – масштабный пожар6
- 3.12.2022, 19:27
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Пламенем охвачены здания в центре города.
3 декабря в Санкт-Петербурге начался масштабный пожар. Жители города наблюдали над мощным пламенем, охватившим здания в центре города.
Как пишет fontanka.ru, пожар начался на так называемом Ириновском авторынке, расположенном в восточной части города.
На видео, опубликованном с места событий, видно, что огонь полностью охватил несколько одноэтажных построек.
На фотографиях, сделанных с другого ракурса, видно, как над Санкт-Петербургом вздымается черный дым.
На месте чрезвычайной ситуации работают местные пожарные и милиция.
Тем временем в украинских соцсетях рассуждают о причинах пожара. Одно из предположений – россияне снова покурили в запрещенном месте.
Отметим, Ириновский авторынок (или Ириновский автоцентр) – это торговый комплекс в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. На его территории расположено около 70 магазинов, где торгуют запчастями, есть шиномонтажи и станции технического обслуживания.