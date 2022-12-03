закрыть
3 декабря 2022, суббота, 20:29
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

ЧМ-2022 по футболу: Нидерланды победили США

3
  • 3.12.2022, 20:04
ЧМ-2022 по футболу: Нидерланды победили США

Встреча завершилась со счетом 3:1.

Нидерланды победили США в матче 1/8 финала чемпионата мира-2022, сообщает sport-express.ru. Встреча на стадионе «Халифа Интернейшнл» завершилась со счетом 3:1.

Счет в игре на 10-й минуте открыл Мемфис Депай. Затем в добавленное к первому тайму время забил защитник Дэйли Блинд.

Во втором тайме единственный гол сборной США в этом матче записал на свой счет нападающий Хаджи Райт. На 81-й минуте футболист сборной Нидерландов Дензел Дюмфрис забил свой первый гол на ЧМ-2022. В игре против США на его счету также две голевые передачи.

В 1/4 финала турнира в Катаре сборная Нидерландов сыграет с победителем матча Аргентина — Австралия.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Кто вонзил нож в спину Путина?
Кто вонзил нож в спину Путина? Иван Яковина
Макей – это «черный лебедь», за которым последуют и другие
Макей – это «черный лебедь», за которым последуют и другие Андрей Санников
Звонок на фронт из преисподней
Звонок на фронт из преисподней Владимир Халип
Кто здесь баран?  
Кто здесь баран?   Артем Черников