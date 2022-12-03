Воюющим в Украине россиянам выдают автоматы без патронов 5 3.12.2022, 20:35

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ГУР Украины перехватило разговор оккупанта с матерью.

Некоторым российским военным, которые участвуют в войне против Украины, выдают автоматы без патронов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на перехват, опубликованный Главным управлением разведки Украины.

В перехваченном разговоре мать захватчика спросила о случае, когда 300 россиян были расстреляны. Захватчик отметил, что это произошло уже давно.

«Их в лес назад повезли, автоматы выдали, а патронов нет нух*я», - сказал он.

Оккупант отметил, что недавно произошел еще один случай, когда группа захватчиков была расстреляна, однако не привел подробностей.

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