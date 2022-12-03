Криштиану Роналду установил уникальный рекорд по количеству ударов на ЧМ-2022 1 3.12.2022, 20:46

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Для рекорда знаменитому футболисту понадобилось 20 матчей.

Звездный форвард сборной Португалии Криштиану Роналду установил очередное уникальное достижение на чемпионате мира-2022.

Португалец стал первым игроком за всю историю подсчетов (с 1966 года), достигшим отметки в 100 ударов в матчах мирового первенства. Об этом сообщает ТСН со ссылкой на аналитический портал Opta.

Для этого Роналду понадобилось 20 матчей. Результативными из сотни ударов Криштиану оказались 8. За три матча на групповом этапе ЧМ-2022 португалец нанес 9 ударов и забил 1 гол.

Отметим, что сборная Португалии с 6 очками пробилась в плей-офф ЧМ-2022 с первого места В 1/8 финала португальцы встретятся со Швейцарией. Матч состоится во вторник, 6 декабря.

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