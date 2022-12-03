Совет ЕС согласовал «потолок» цены на нефть РФ на уровне $60 за баррель 2 3.12.2022, 21:21

Ценовые ограничения начнут действовать с 5 декабря.

Сегодня Совет ЕС решил установить предельную цену на нефть, которая экспортируется из России, на уровне 60 долларов США за баррель, говорится в официальном заявлении на сайте Европейского совета.

Указано, что уровень ограничения был установлен в тесном сотрудничеству с Price Cap Coalition, он начнет применяться с 5 декабря 2022 года.

- Ограничение цены на российскую нефть снизит скачки цен, вызванные чрезвычайными рыночными условиями, и резко сократит доходы России от продажи нефти после того, как она развязала свою незаконную агрессивную войну против Украины. Это также будет способствовать стабилизации мировых цен на энергоносители, одновременно смягчая негативные последствия для энергообеспечения третьих стран, - говорится в заявлении.

Сегодняшним решением предусмотрен переходный период длительностью в 45 дней для судов, перевозящих сырую нефть происхождением из России, приобретенную и загруженную до 5 декабря 2022 года и разгруженную в порту назначения до 19 декабря.

Также отмечается, что, поскольку ограничение цены может периодически пересматриваться для адаптации к рыночной ситуации, сегодняшнее решение также устанавливает переходный период сроком 90 дней после каждого решения об изменении ограничения цены, чтобы обеспечить согласованное применение нового максимума цены всеми операторами.

Совет ЕС также ввел «предупреждение о чрезвычайных ситуациях», которое позволяет транспортировать нефть за пределом цены, если это необходимо для срочного предотвращения ситуации, которая может оказать серьезное влияние на здоровье и безопасность людей или окружающую среду, или для преодоления последствий стихийных бедствий.

Отмечается, что соответствующие нормативно-правовые акты в ближайшее время будут обнародованы в Официальном журнале ЕС.

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