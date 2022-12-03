Зеленский рассказал о самых горячих направлениях фронта 3.12.2022, 21:40

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Украинские защитники работают, чтобы российские «Калибры» были на дне.

Украинские военные усиливают оборону по всем направлениям фронта и максимально ликвидируют возможности оккупантов. В итоге российские «Калибры» должны быть разве что на дне. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

Командующие доложили президенту Украину о ситуации на конкретных и важных направлениях. По словам Зеленского, в Донецкой области наиболее горячими и болезненными направлениями являются Бахмут и Соледар.

- Делаем все, чтобы помочь нашим ребятам на этом направлении. Каждый, кто там, заслуживает самой высокой благодарности! Отдельно благодарю пограничников Чопского отряда, которые воюют именно на Бахмутском направлении и сегодня «приземлили» очередной самолет оккупантов, - сказал украинский президент.

Зеленский отметил, что в Луганской и Харьковской области происходит укрепление украинских сил. На юге Украины военные продолжают уничтожать возможности рашистов. Также происходит укрепление границ.

- Черноморская акватория - работаем, чтобы в итоге «Калибры» могли быть разве что на дне, – добавил президент Украины.

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