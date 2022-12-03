Подоляк: Кремль надеется разделить скамью подсудимых с белорусскими «партнерами» 3.12.2022, 21:51

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Советник главы ОП Украины отметил, что Шойгу и Лукашенко лучше явиться с повинной.

Встреча в Минске Лукашенко с министром обороны России Сергеем Шойгу приближает их к скамье подсудимых. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

- Кремль не теряет надежды разделить скамью подсудимых со своими белорусскими партнерами. Сегодняшняя встреча Лукашенко и Шойгу войдет в материалы обвинения как распределение преступных ролей, – написал он.

Подоляк считает, что «явка с повинной и разоблачительные показания смягчат ответственность» Лукашенко и Шойгу.

Кремль не втрачає надії розділити лаву підсудних зі своїми білоруськими партнерами. Сьогоднішня зустріч Лукашенка і Шойгу увійде в матеріали обвинувачення як розподіл злочинних ролей. Однак явка з повинною та викривальні покази пом’якшать відповідальність. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) December 3, 2022

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