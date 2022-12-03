закрыть
3 декабря 2022, суббота, 22:07
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Подоляк: Кремль надеется разделить скамью подсудимых с белорусскими «партнерами»

  • 3.12.2022, 21:51
  • 2,174
Подоляк: Кремль надеется разделить скамью подсудимых с белорусскими «партнерами»

Советник главы ОП Украины отметил, что Шойгу и Лукашенко лучше явиться с повинной.

Встреча в Минске Лукашенко с министром обороны России Сергеем Шойгу приближает их к скамье подсудимых. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

- Кремль не теряет надежды разделить скамью подсудимых со своими белорусскими партнерами. Сегодняшняя встреча Лукашенко и Шойгу войдет в материалы обвинения как распределение преступных ролей, – написал он.

Подоляк считает, что «явка с повинной и разоблачительные показания смягчат ответственность» Лукашенко и Шойгу.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Кто вонзил нож в спину Путина?
Кто вонзил нож в спину Путина? Иван Яковина
Макей – это «черный лебедь», за которым последуют и другие
Макей – это «черный лебедь», за которым последуют и другие Андрей Санников
Звонок на фронт из преисподней
Звонок на фронт из преисподней Владимир Халип
Кто здесь баран?  
Кто здесь баран?   Артем Черников