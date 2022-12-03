Представители полка Калиновского встретились с руководством Ровенской области
- 3.12.2022, 22:03
Во время встреч бойцы полка подчеркивали то, что сейчас Беларусь оккупирована.
Представители полка имени Кастуся Калиновского провели встречи с руководством Ровенской области.
Пресс-служба полка сообщает, что большое внимание во время встреч было уделено вопросу налаживания отношений между белорусским и украинским народом, которые ухудшились в связи с агрессией на Украину с территории Беларуси.
Бойцы полка особенный акцент сделали на том, что сейчас Беларусь нужно воспринимать, как оккупированную территорию. В будущем же агрессия России с территории Беларуси станет невозможной только если управлять нашей страной будут национально ориентированные политики, а не марионетка Москвы Лукашенко.
Представители полка встретились с руководителем Ровенской областной военной администрации Виталием Ковалем, главой Ровенского областного совета Андреем Караушем, депутатами Верховной рады, мэром города Ровно Александром Третяком и секретарем Ровенского городского совета Виктором Шакирзяном.
Также прошла встреча «калиновцев» с руководителем патрульной полиции Ровенской области Сергеем Мерчуком. Встречи были организованы при поддержке народного депутата Украины Игоря Гузя.