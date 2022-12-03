Представители полка Калиновского встретились с руководством Ровенской области 3.12.2022, 22:03

Во время встреч бойцы полка подчеркивали то, что сейчас Беларусь оккупирована.

Представители полка имени Кастуся Калиновского провели встречи с руководством Ровенской области.

Пресс-служба полка сообщает, что большое внимание во время встреч было уделено вопросу налаживания отношений между белорусским и украинским народом, которые ухудшились в связи с агрессией на Украину с территории Беларуси.

Бойцы полка особенный акцент сделали на том, что сейчас Беларусь нужно воспринимать, как оккупированную территорию. В будущем же агрессия России с территории Беларуси станет невозможной только если управлять нашей страной будут национально ориентированные политики, а не марионетка Москвы Лукашенко.

Представители полка встретились с руководителем Ровенской областной военной администрации Виталием Ковалем, главой Ровенского областного совета Андреем Караушем, депутатами Верховной рады, мэром города Ровно Александром Третяком и секретарем Ровенского городского совета Виктором Шакирзяном.

Также прошла встреча «калиновцев» с руководителем патрульной полиции Ровенской области Сергеем Мерчуком. Встречи были организованы при поддержке народного депутата Украины Игоря Гузя.

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