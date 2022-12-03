«Генерал-шаман с презрением смотрит на картонного фюрера» 10 3.12.2022, 22:24

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Шойгу почти под покровом ночи нанес в Минск странный визит.

Визит Шойгу в Минск почти под покровом ночи в субботу после хоккея явно не вписывается в концепцию «нужно срочно подписать бумажку», считает телеграм-канал «Ник и Майк».

Взгляд Шойгу на Синепалого красноречивее некуда. Генерал-шаман с презрением смотрит на картонного фюрера - эти кадры войдут в историю.

Вербальные интервенции на предмет того, что «выполняется все, что предусмотрено открытыми договорами», а «условный противник сдерживается из последних сил», явно не устраивают гопника с Лиговки.

Степень плановости встречи, кстати, обратно пропорциональна толщине папки с материалами на столе у Синегуба.

А вот к выводу, что уже нужно не убеждать, а принуждать Синепалого выполнять «союзнический долг», Кремль подталкивает ситуация под Сватово и Кременной.

Да, и Кинбурнская коса тоже скоро себя проявит выходом из режима информационной тишины. Замерзающая земля в этом году на стороне ВСУ.

Надо срочно что-то делать. Поэтому фразу Шойгу о том, что «это похоже на воинство, способное выполнять задачи», мы выделим как ключевую. Мы не раз говорили о том, что картонное воинство агрофюрера в настоящий момент лучшее, на что может рассчитывать Кремль, со всеми вытекающими.

По информации телеграм-канала, это будет не последний «плановый» высокий борт, который в ближайшее время приземлится в Беларуси. А там и очередной визит в Кремль не за горами.

На этом фоне обсуждаемое Суровикиным и компанией террористов решение - оставить Киев без отопления - не поможет, а лишь обозлит украинцев и только добавит союзникам Киева решимости, нарушив рождественские каникулы.

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