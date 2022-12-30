Ермак об окончании войны: Не будет «Минска-2», «нормандских договоренностей» 30.12.2022, 0:42

1,834

Андрей Ермак

В США это понимают.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что руководство Украины и США имеют одинаковое понимание, чем должна закончиться война.

«С американцами у нас стопроцентное совпадение понимания того, что такое прекращение войны, какие у нас цели, каких компромиссов не может быть. Никаких компромиссов с этим президентом (Путиным. – Ред.), с той властью по независимости, территориальной целостности, суверенитету не будет», - сказал он в интервью Наталье Мосейчук, обнародованном в четверг.

«Не будет «Минска-2», «нормандских договоренностей». Для них это очень важно. Эта тематика также произносилась в Конгрессе. Я почувствовал, что для демократов и республиканцев — это очень принципиальный вопрос, чем должна закончиться эта война. Они четко сегодня с нами. Они четко сегодня связывают и считают, что наша победа будет их победой. Это очень важно. Это главная победа на дипломатическом фронте. Главный наш партнер думает с нами одинаково и планирует свои шаги, исходя из этой философии. Двухпартийно», – сказал Ермак.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».