Ермак об окончании войны: Не будет «Минска-2», «нормандских договоренностей»
- 30.12.2022, 0:42
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В США это понимают.
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что руководство Украины и США имеют одинаковое понимание, чем должна закончиться война.
«С американцами у нас стопроцентное совпадение понимания того, что такое прекращение войны, какие у нас цели, каких компромиссов не может быть. Никаких компромиссов с этим президентом (Путиным. – Ред.), с той властью по независимости, территориальной целостности, суверенитету не будет», - сказал он в интервью Наталье Мосейчук, обнародованном в четверг.
«Не будет «Минска-2», «нормандских договоренностей». Для них это очень важно. Эта тематика также произносилась в Конгрессе. Я почувствовал, что для демократов и республиканцев — это очень принципиальный вопрос, чем должна закончиться эта война. Они четко сегодня с нами. Они четко сегодня связывают и считают, что наша победа будет их победой. Это очень важно. Это главная победа на дипломатическом фронте. Главный наш партнер думает с нами одинаково и планирует свои шаги, исходя из этой философии. Двухпартийно», – сказал Ермак.