В Беларуси отменяется обязательная сертификация бытовой техники 30.12.2022, 2:09

С нового года.

С нового года в Беларуси больше не требуется сертифицировать бытовую технику — это касается как отечественных, так и импортных электроприборов. Соответствующее постановление Совмина №916 от 27 декабря опубликовано на Национальном правовом портале.

Согласно постановлению с 1 января приостанавливается действие норм об обязательной сертификации бытовой техники с питанием от сети переменного тока, то есть от розетки.

В перечень приборов, которые больше не требуют обязательной сертификации, входят:

холодильники и морозильники;

электродуховки, варочные панели, микроволновки;

посудомоечные, стиральные и сушильные машины;

тостеры, фритюрницы, электроножи, мельницы, кофеварки и другие кухонные приборы;

кондиционеры с номинальной мощностью до 12 кВт;

лампы накаливания и компактные люминесцентные лампы;

внешние источники питания;

телевизоры и мониторы;

принтеры и сканеры;

домашние кинотеатры и мультимедийные проекторы;

акустические системы и усилители звука;

радиоприемники;

видеомагнитофоны и видеокамеры;

звукозаписывающая аппаратура;

электромузыкальные инструменты и др.

Отметим, что в документе не говорится о полной отмене обязательной сертификации, а лишь о ее приостановлении. Оно будет действовать «до особого решения» Совмина — без указания конкретного срока. Постановление вступает в силу после официального опубликования.

Обязательная сертификация бытовых электроприборов с питанием от розетки была введена в Беларуси 1 июля 2018 года. Эти документы подтверждали, что техника соответствует требованиям энергоэффективности, действующим на территории ЕАЭС. Требования касались как импортной, так и отечественной продукции.

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