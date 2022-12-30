В Беларуси отменяется обязательная сертификация бытовой техники
- 30.12.2022, 2:09
С нового года.
С нового года в Беларуси больше не требуется сертифицировать бытовую технику — это касается как отечественных, так и импортных электроприборов. Соответствующее постановление Совмина №916 от 27 декабря опубликовано на Национальном правовом портале.
Согласно постановлению с 1 января приостанавливается действие норм об обязательной сертификации бытовой техники с питанием от сети переменного тока, то есть от розетки.
В перечень приборов, которые больше не требуют обязательной сертификации, входят:
холодильники и морозильники;
электродуховки, варочные панели, микроволновки;
посудомоечные, стиральные и сушильные машины;
тостеры, фритюрницы, электроножи, мельницы, кофеварки и другие кухонные приборы;
кондиционеры с номинальной мощностью до 12 кВт;
лампы накаливания и компактные люминесцентные лампы;
внешние источники питания;
телевизоры и мониторы;
принтеры и сканеры;
домашние кинотеатры и мультимедийные проекторы;
акустические системы и усилители звука;
радиоприемники;
видеомагнитофоны и видеокамеры;
звукозаписывающая аппаратура;
электромузыкальные инструменты и др.
Отметим, что в документе не говорится о полной отмене обязательной сертификации, а лишь о ее приостановлении. Оно будет действовать «до особого решения» Совмина — без указания конкретного срока. Постановление вступает в силу после официального опубликования.
Обязательная сертификация бытовых электроприборов с питанием от розетки была введена в Беларуси 1 июля 2018 года. Эти документы подтверждали, что техника соответствует требованиям энергоэффективности, действующим на территории ЕАЭС. Требования касались как импортной, так и отечественной продукции.