ВСУ: Под Бахмутом за сутки было 28 боестолкновений 30.12.2022, 3:34

У россиян 144 убитых, более 200 раненых.

В течение суток на Бахмутском направлении, которое остается самой горячей точкой фронта, было 28 боестолкновений ВСУ с россиянами, в результате чего оккупанты потеряли 144 военных убитыми и более 200 ранеными. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер группировки Сергей Череватый.

На вопрос о том, затронул ли восточную группировку ВСУ массированный ракетный обстрел, который сегодня устроила Россия, Череватый ответил отрицательно, подчеркнув, что в основном сегодня были «стандартные боевые действия» с артиллерийскими обстрелами.

«Только на Бахмутском участке фронта враг совершил 223 обстрела, 28 боестолкновений, потерял 144 человека убитыми и более 200 ранеными. Также враг задействовал все виды артиллерии, танковый огонь, пытаясь прорвать нашу оборону, однако благодаря усилиям ВСУ, мужеству и героизму личного состава ему в очередной раз не удалось этого сделать», – рассказал Череватый.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».