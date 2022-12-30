Из статуи Екатерины в Одессе сделают арт-объект
- 30.12.2022, 4:51
Будет объявлен конкурс на лучшую идею.
Статую Екатерины превратят в арт-объект. Будет объявлен конкурс на лучшую идею. Об этом сообщает Думская со ссылкой на директора департамента по научной и экспозиционной работе одесского Художественного музея Кирилла Липатова.
По его словам, оригинальные статуи де Рибаса, де Волана, Потемкина и Зубова, которые являются музейными экспонатами, будут хранить в здании музея.
Что касается статуи Екатерины, сотрудники музея собираются превратить ее в арт-объект.
«Мы еще не знаем, что это из этого получится. Будет объявлен конкурс. Все желающие смогут предложить свои креативные идеи, лучшую из которых мы воплотим в жизнь», – сказал Липатов.
Пока бронзовые фигуры находятся на территории музея. Их разместили «со всеми удобствами на мягких резиновых «подушках», а Екатерину «безо всякого уважения уложили прямо на асфальт».