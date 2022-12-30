Россия атаковала дронами-камикадзе Киев и три области Украины 1 30.12.2022, 8:05

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ПВО сбили 10 вражеских беспилотников.

Российские оккупанты ночью, 30 декабря, в очередной раз атаковали Киев, а также Киевскую, Запорожскую и Днепропетровскую области дронами-камикадзе.

«Киев! Работает ПВО! Сохраняйте спокойствие! До отбоя воздушной тревоги пребывайте в укрытиях!»- говорится в сообщении Киевской городской военной администрации (КГВА).

Перед этим, в 2:13 ночи в Киеве было объявлено о воздушной тревоге.

Также глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба сообщил, что в Киевской области работает ПВО.

«Атака дронами. Пребывайте в укрытиях и безопасных местах до завершения сигнала воздушной тревоги. Позаботьтесь о себе и близких. Ни в коем случае не фиксируйте работу военных!», - написал он в Telegram.

Силы обороны сбили 10 ударных дронов врага в Днепропетровской и Запорожской областях, сообщили в ОК «Восток».

«Ночью авиацией и зенитными ракетными подразделениями ПвК «Восток» во взаимодействии с противовоздушной обороной Сухопутных войск уничтожено 9 БПЛА типа Шахед и 1 Марлин в Днепропетровской и Запорожской областях», - говорится в сообщении.

Также российские дроны были замечены в небе над Киевской областью - там тоже отработало ПВО.

Глава ОВА Алексей Кулеба уточнил, что Россия снова целилась по объектам инфраструктуры на Киевщине. Однако Силы ПВО отбили беспилотники и, предварительно, попаданий нет.

«На местах сбития работают экстренные службы», – добавил Алексей Кулеба.

Также было опубликовано видео с подбитым беспилотником иранского производства, которые Рф маркирует как «Герань».

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