«Из-за вас шесть трехсотых!»: российский командир избивает сбежавших с позиций солдат 1 30.12.2022, 8:10

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ВСУ устроили засаду для боевиков из подразделения «Ахмат».

Российский оккупант поймал сбежавших с позиций бойцов и начал их дубасить прямо на улице на камеру. Все это время «командир» винил их в потерях подразделения.

Как пишет «База», видео было снято несколько месяцев назад на Соледарском направлении.

Во время боя ВСУ «затрехсотили» двух оккупантов из «Ахмата», туда подошла группа эвакуации. Приказ эвакуироваться, как утверждает сам захватчик, им дал командир с позывным «Москаль».

«Из-за вас два двухсотых! Шесть трехсотых! И все добровольцы!» - пожаловался «командир».

Группа «Ахмата» в итоге попала в засаду, а из-за отхода и нехватки кадровых военнослужащих в бою были ранены и убиты несколько оккупантов из «Ахмата».

За это ушедшие с поля боя получили удары дубинкой и выслушали эмоциональный монолог. После разговора, как стало известно «Базе», они вернулись на свои позиции.

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