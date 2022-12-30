В Санкт-Петербурге произошел масштабный пожар

В Санкт-Петербурге произошел масштабный пожар1
- 30.12.2022, 8:16
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Из известного бизнес-центра эвакуировали сотни человек.
В Петербурге загорелся бизнес-центр «Берег». Из здания эвакуировали 200 человек, передает пресс-служба управления МЧС по Петербургу и Ленобласти.
Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.
«30 пожарных тушат бизнес-центр «Берег» на проспекте Непокоренных в Петербурге. На место направились 6 пожарных машин. Пожару был подан дополнительный номер № 1 БИС», – заявляют местные СМИ.
Пожар начался в складском помещении, огонь распространился по площади в 80 квадратных метров. Из здания бизнес-центра эвакуировали 200 человек еще до приезда пожарных. Сведений о пострадавших не поступало.
«Сильное задымление, запах горелого пластика, — рассказывают жители. — Что-то горит, все в смоге, дышать невозможно».