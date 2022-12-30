В Санкт-Петербурге произошел масштабный пожар 1 30.12.2022, 8:16

5,344

Из известного бизнес-центра эвакуировали сотни человек.

В Петербурге загорелся бизнес-центр «Берег». Из здания эвакуировали 200 человек, передает пресс-служба управления МЧС по Петербургу и Ленобласти.

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

«30 пожарных тушат бизнес-центр «Берег» на проспекте Непокоренных в Петербурге. На место направились 6 пожарных машин. Пожару был подан дополнительный номер № 1 БИС», – заявляют местные СМИ.

Пожар начался в складском помещении, огонь распространился по площади в 80 квадратных метров. Из здания бизнес-центра эвакуировали 200 человек еще до приезда пожарных. Сведений о пострадавших не поступало.

«Сильное задымление, запах горелого пластика, — рассказывают жители. — Что-то горит, все в смоге, дышать невозможно».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».