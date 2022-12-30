Кадыров заговорил о Путине в прошедшем времени и заявил о праве на пост президента РФ 30.12.2022, 8:18

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Странный монолог главы Чечни попал на видео.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что имеет право баллотироваться на выборах президента РФ, а про Путина начал говорить в прошедшем времени.

29 декабря Рамзан Кадыров провел «прямую линию» по примеру Владимира Путина, который в этом году отказался от подобного формата «общения с народом».

Чеченский лидер фактически занял место президента РФ в публичном пространстве и объявил себя главным борцом за традиционные ценности в борьбе против «фашизма, нацизма, сатанизма», призвав всех отправляться на войну.

Говоря о своей республике, он тут же заявил, что его федеральный округ перевыполнил план по мобилизации на 254%. А сам он имеет право баллотироваться на выборах президента РФ.

«Я гражданин России, я имею право (баллотироваться – ред.). Другим можно, чеченцам нельзя, что ли? Можно. Но я никогда не буду этого делать... Тем более государством, которым управлял мудрый, дальновидный, сильный человек, талантливый, честный, порядочный», - прокомментировал Кадыров.

В прошлом году Кадыров также заявлял, что не видит себя ни президентом России, ни министром. Однако после начала полномасштабной войны он начал вести себя как полноправный хозяин ситуации, позволяя критику Минобороны РФ и российских солдат.

Вместе с «поваром Путина» Пригожиным Кадыров неоднократно угрожал взять Киев, а после провалов оккупационной армии и бегства с важных участков фронта требовал найти виновников и сменить руководителей «спецоперации».

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