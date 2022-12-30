Арестович о падении ракеты в Беларуси: Россия могла специально совершить такой запуск 3 30.12.2022, 8:29

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Алексей Арестович

Версии режима Лукашенко несостоятельны.

Российские оккупанты могли специально запускать свои ракеты так, чтобы после их сбития обломки упали на территории Беларуси.

Об этом заявил советник Офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире «Фейгин Live».

Чиновник отметил, что Министерство обороны Украины уже отреагировало на инцидент и готово к созданию международной комиссии для расследования.

«Мы не стреляем по белорусской территории. Ракета зенитная, понятно, почему она попала и как. В частности наши специалисты не исключают, что российские войска запустили свои ракеты так, что с необходимостью должна была упасть ракета на белорусскую территорию, отражая этот удар», - сказал Арестович.

Напомним, 29 декабря в Беларуси заявили, что на их территории упала ракета, которая якобы была выпущена из Украины.

На этом режим Лукашенко не остановился и придумал несколько «версий» падения ракеты.

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