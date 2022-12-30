Российский генерал в Госдуме пригрозил Пригожину тюрьмой

Российский генерал в Госдуме пригрозил Пригожину тюрьмой8
- 30.12.2022, 8:38
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Экс-командующий 58-й армией обвинил «вагнеровцев» в том, что они ставят себя выше других российских солдат.
Депутаты Госдумы РФ дали понять, что не дадут главе ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину критиковать Минобороны и Генштаб ВС РФ.
Так, экс-командующий 58-й армией генерал-лейтенант Виктор Соболев подчеркнул, что Евгений Пригожин может отправиться в места лишения свободы, то есть туда, где он набирает будущих террористов-оккупантов.
Об этом сообщает Диалог.UA.
Генерал обвинил «вагнеровцев» в том, что они ставят себя выше других российских солдат.
Он заметил, что Пригожину и бойцам его незаконного формирования слишком поздно указали их место - в войне они не играют значительной роли.
29 декабря стало известно, что «заслуги» «повара Путина» признали и в OCCRP. В Центре расследования коррупции и организованной преступности объявили его «коррупционером года». На сайте OCCRP Евгения Пригожина назвали «символом» беззакония, войны, убийств, насилия и цинизма.
ЧВК «Вагнер» определили как «незаконную частную армию», которой командует олигарх. Эксперты резюмировали: Пригожин не подчиняется российскому законодательству, ведь действует с позволения российской же власти.