Российский генерал в Госдуме пригрозил Пригожину тюрьмой 8 30.12.2022, 8:38

10,558

Экс-командующий 58-й армией обвинил «вагнеровцев» в том, что они ставят себя выше других российских солдат.

Депутаты Госдумы РФ дали понять, что не дадут главе ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину критиковать Минобороны и Генштаб ВС РФ.

Так, экс-командующий 58-й армией генерал-лейтенант Виктор Соболев подчеркнул, что Евгений Пригожин может отправиться в места лишения свободы, то есть туда, где он набирает будущих террористов-оккупантов.

Об этом сообщает Диалог.UA.

Генерал обвинил «вагнеровцев» в том, что они ставят себя выше других российских солдат.

Он заметил, что Пригожину и бойцам его незаконного формирования слишком поздно указали их место - в войне они не играют значительной роли.

29 декабря стало известно, что «заслуги» «повара Путина» признали и в OCCRP. В Центре расследования коррупции и организованной преступности объявили его «коррупционером года». На сайте OCCRP Евгения Пригожина назвали «символом» беззакония, войны, убийств, насилия и цинизма.

ЧВК «Вагнер» определили как «незаконную частную армию», которой командует олигарх. Эксперты резюмировали: Пригожин не подчиняется российскому законодательству, ведь действует с позволения российской же власти.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».