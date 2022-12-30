Российские пилоты подорвали свой же Ка-52 взрывчаткой

Российские пилоты подорвали свой же Ка-52 взрывчаткой5
- 30.12.2022, 8:42
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ВСУ не оставили оккупантам выбора.
Российские военные подорвали собственный ударный вертолет «Ка-52» ВВС РФ, который был подбит ВСУ и совершил вынужденную посадку в поле.
Подрыв машины после аварийной посадки попал на видео.
Россияне пошли на подрыв, чтобы ударный вертолет не попал в распоряжение украинской армии. Такие инструкции предписывает россиянам руководство ВС РФ.
Взрыв полностью уничтожил вертолет, остатки которого догорели после детонации заряда. По всей вероятности, видео относится к первым неделям боевых действий. Пользователи социальных сетей отмечают, что ВСУ подбили российский вертолет в окрестностях Гостомеля, аэропорт которого оккупанты пытались захватить несколько недель, однако были разбиты.
«Дегенераты подрывают свой вертолет «Ка-52» после совершения аварийной посадки», - отмечено в комментариях видео.