Белорусские учителя взяли под опеку сына политзаключенной Ларисы Щиряковой 30.12.2022, 8:55

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Настоящее рождественское чудо.

О настоящем рождественском чуде рассказала на своей странице в «Фейсбуке» гомельчанка Светлана Король. В ее сообщении говорится о том, что неравнодушные белорусы быстро откликнулись на призыв политзаключенной журналистки Ларисы Щиряковой, пишет гомельское издание «Штодзень».

Несколько учителей на добровольной основе согласились подтянуть учебу 16-летнего сына Ларисы Святослава. «Учителя по физике, химии и математике для сына Ларисы Щиряковой нашлись очень быстро. Спасибо, родные белорусы!», — написала Светлана Король.

Лариса Щирякова несколько месяцев назад в социальных сетях обращалась к белорусам с просьбой помочь с учебой ее сыну, когда ее арестуют.

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