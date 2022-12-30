«Из роты уже два взвода осталось, кроют нас здесь» 2 30.12.2022, 9:06

4,034

Оккупант рассказал об угрозе окружения и массовом дезертирстве под Кременной.

Российский оккупант, которого отправили воевать против украинских Вооруженных сил в Луганскую область, пожаловался жене на большие потери армии РФ. Он также рассказал, что захватчики массово покидают позиции под напором защитников Украины.

Соответствующий перехват разговора опубликовали на Youtube-канале Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Россиянин очень переживает, что ВСУ могут взять оккупантов в окружение.

Он попросил супругу никому ничего не рассказывать и не писать о реальном положении дел на войне в Украине в социальных сетях.

«Да мы, чтоб в окружение не попали, тут ж… у нас! Никому ничего не говори только.. Тут что-то творится непонятное. Вчера нас крыли сильно очень! У нас и убежало много с позиций. Я Богу молился. Мы три часа сидели, думал, Господи, как дожить», – сказал он.

Захватчик рассказал, что завтра уходит на дальние позиции, а многие его сослуживцы просто сбежали в более безопасное место. Также он пожаловался на большие потери – роты, как он утверждает, уже нет.

«Я завтра на позицию ухожу. Мы втроем идем на дальняк, к украинцам. Эту ночь переживем нормально еще.. Тогда я после 10-ти перезвоню, там связь хорошая. Но если отхода не будет, не знаю, чтоб нас не бросили, роту нашу. Так и роты уже не осталось, нас два взвода всего. Только никому не говори, ничего и в чатах не пиши. Ты почитай, что там девки пишут.. Потому что половина сбежала – все сидят в Кременной, на позициях нет никого. Все сбежали на бани, а мы тут, на рубеже..», – поплакался российский оккупант.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».