Крабовый салат на Новый год: как удивить гостей, потратив минимум денег

Крабовый салат на Новый год: как удивить гостей, потратив минимум денег5
- 30.12.2022, 9:15
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Безупречный рецепт для всей семьи.
Издание glavred.info опубликовало изысканный рецепт салата с крабовыми палочками и кукурузой на Новый год 2023 для всей семьи.
Чтобы задобрить покровителя года, Черного Водяного Кролика, предлагается приготовить крабовый салат с капустой и кукурузой.
Удивительно сочетание ингредиентов сделает блюдо на Новый год непревзойденно вкусным.
Такой рецепт очень бюджетный, если готовить салат на 4 человек.
Изумительный салат на Новый год крабовые палочки с капустой и кукурузой - рецепт
Вам понадобится:
Палочки крабовые - 8 шт
Капуста пекинская или листья салата - 200 гр
Яйца - 2 шт
Огурцы - 1 шт
Кукуруза - 4 столовые ложки
Майонез
Укроп
Соль
Яйца помыть и отварить до готовности.
Пекинскую капусту вымыть и тоненько нашинковать.
Огурец желательно выбирать свежий. Почистить от кожуры и порезать кубиками.
Отварные яйца почистить, и измельчить сеточкой для овощей.
Из кукурузы слить жидкость и добавить в салат.
Крабовые палочки почистить от пленки и порезать небольшими брусочками.
Все ингредиенты соединить, посолить и заправить домашним майонезом.
Можно полить греческим йогуртом или добавить горчицу в зернах.
Вкуснейший салат с крабовыми палочками и ананасом - рецепт
Вам понадобится:
1 упаковка крабовых палочек
100 грамм твердого сыра
1 стакан риса
7 колец консервированного ананаса
укроп
майонез
Рис промыть под проточной водой и отварить до готовности.
После приготовления промыть рис и обязательно остудить.
Ананасы нарезаем кубиками.
Палочки крабовые порезать небольшими кружками.
Сыр натереть на терке.
Смешать рис, крабовые палочки, ананасы, зелень и сыр.
По желанию посолить и перемешать новогодний салат с майонезом.