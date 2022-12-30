В центре Ростова-на-Дону вспыхнул масштабный пожар возле вокзала

В центре Ростова-на-Дону вспыхнул масштабный пожар возле вокзала1
- 30.12.2022, 9:21
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Причина возгорания пока неизвестна.
В Ростове-на-Дону (Российская Федерация) ночью произошел крупный пожар в центральном районе города около железнодорожного и автомобильного вокзалов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские местные Telegram-каналы.
На месте происшествия работали пожарные и сотрудники МЧС.
Как уточняют очевидцы в местных пабликах, пожар произошел на пересечении переулка Доломановского и улицы Согласия. При этом жители Ростова также пишут о горящем здании на улице Сиверса и Гвардейской площади. Рядом расположены центральные вокзалы - железнодорожный и автомобильный.
Площадь пожара составила около 100 квадратных метров.
Что стало причиной возгорания - пока неизвестно. Также не уточняется степень повреждений в результате пожаров.
В сети ночью 30 декабря опубликованы фото и видео с места огненного ЧП.