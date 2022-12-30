Пионтковский: Путин в Минске «передал обезьяне гранату» 2 30.12.2022, 9:28

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Андрей Пионтковский

Глава Кремля преследовал две цели.

Российский диктатор Владимир Путин ездил в Минск для того, чтобы втянуть самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко в ядерный шантаж. Такое мнение высказал российский оппозиционный публицист из США Андрей Пионтковский.

«Путин добился от Лукашенко двух целей. Первая - они объявили о белорусско-российских военных маневрах в начале февраля 2023 года. Мы помним, что были такие же маневры в феврале 2022-го. А вторая вещь - совершенно экзотическая», - рассказал Пионтковский в интервью изданию «Гордон».

Он считает, что эта «экзотическая» цель – втягивание Лукашенко в ядерный шантаж. По мнению политолога, трехчасовое обсуждение якобы экономических вопросов задумали «ради двух слов».

«Это слова «специальные боеприпасы». Итак, белорусские пилоты теперь будут водить самолеты со специальными боеприпасами. То есть с ядерным оружием. Вот что они хотели сказать. Мы уже говорили, что ядерный шантаж Путина провалился, и ему очень твердо и конкретно объяснили, что его убьют. То он решил снова шантажировать Запад, но со спины Лукашенко», - говорит Пионтковский.

По словам эксперта, именно поэтому Путин намекнул, что у Беларуси теперь есть ядерное оружие. А чтобы усилить это впечатление, глава Кремля сказал о передаче «Искандеров», не уточняя, с какими зарядами.

«Искандеры» могут носить и ядерные заряды. Путин для себя создал возможность, как говорится, под фальшивым флагом. Если он уже знает, что его убьют за ядерный удар, но хочет попугать Запад: может, из Беларуси вылетит какой-то ядерный снаряд, который ударит по цели в Украине или стране НАТО, а Путин скажет, что он ни при чем. Это может показаться смешным, наивным, но это серьезно. Ради этого он приезжал в Беларусь, чтобы продолжить ядерный шантаж, дать понять, что он передал гранату обезьяне, передал ядерное оружие Лукашенко», - добавил политолог.

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