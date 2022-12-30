Белорусские банки ввели масштабные изменения 30.12.2022, 9:59

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Новшества затронули валютные переводы, «спящие» счета, вклады и кредиты.

Банки вводят новшества по расчетным счетам, переводам в валюте, а также по кредитам и вкладам.

Журналисты zerkalo.io посмотрели, какие изменения появились за последнее время.

Изменения по счетам

«Банк Дабрабыт» предупреждает клиентов, что может закрыть «спящие» расчетные счета. Речь про те счета, по которым остаток средств равен нулю. Их могут закрыть, если в течение одного месяца после получения соответствующего уведомления от банка клиент не возобновит движение средств.

«ВТБ (Беларусь)» с 4 января снизит для розничных клиентов до 0,5% от суммы размер комиссии за переводы в белорусских рублях со счетов, открытых в банке. «Изменения коснутся операций, проводимых в отделениях банка и дистанционных каналах — интернет-банке и приложении VTB mBank», — уточняют в банке.

«Паритетбанк» с 1 декабря повысил максимальную сумму выдачи наличных с расчетных банковских счетов физлиц. Теперь «потолок» составляет одному клиенту суммарно по всем счетам — 100 000 долларов или евро, но не чаще одного раза за 30 календарных дней. Условие — предварительный заказ денег в отделении банка. Речь в том числе про счета, к которым привязана карточка.

«При этом клиенты, обратившиеся для получения наличными суммы вклада, открытого в Paritetbank, которая по истечении срока его размещения была перечислена на текущий (расчетный) банковский счет, смогут получить данную сумму без применения установленных банком ограничений», — сообщил «Паритетбанк».

Новшества по кредитам и вкладам

«Банк ВТБ (Беларусь)» с 20 декабря приостановил прием дополнительных взносов по уже заключенным срочным безотзывным депозитам в белорусских рублях «Мои условия» и «Гостеприимный». «Все условия по другим депозитам продолжают действовать без изменений», — уточняет банк.

С 19 декабря «Технобанк» снизил процентные ставки по кредитам для частных лиц.

Какие изменения появились по переводам

«Альфа Банк (Беларусь)» с 22 декабря ввел изменения по переводам с карты на карту. Среди прочего появилась возможность совершать переводы на карты МИР банков России и «Банка ВТБ (Беларусь)» через сервис perevod.alfabank.by, а также в интернет-банке Альфа-Клик и мобильном банке InSync.

«РРБ-Банк» с 27 декабря снизил комиссию за перевод в долларах за пределы Беларуси. Также банк ввел дополнительный сбор за некоторые переводы в долларах за пределы нашей страны (1% от суммы отправления). В банке поясняют это «возникшими дополнительными расходами, которые позволяют обеспечить проведение клиентских переводов в евро через корреспондентские счета «РРБ-Банк».

Какие еще изменения ввели банки

С 5 января «МТБанк» пропишет среди своих прав, что может запрашивать любые документы и информацию для идентификации участников финансовой операции, верификации клиента, а также актуализации данных клиента для других операций. Финучреждение также укажет, что может звонить клиенту «для выяснения причин неиспользования продукта, степени удовлетворенности приобретенным продуктом и качеством обслуживания в банке».

«МТБанк» напоминает клиентам, что с 1 октября мобильный банк «Мой Банк» больше не размещается в магазинах приложений App Store, Play Market и App Gallery. Сейчас он доступен для скачивания только в новой версии — Moby. «Уже скачанный сервис «Мой Банк» для вашего комфорта продолжит работать в штатном режиме до 3 января 2023 года», — предупреждает банк.

«Альфа Банк» с 26 декабря станет выпускать карты «Красная карта 2.0», а также перевыпускать «Красную карту», «Красную карту плюс» на системе Mastercard World.

«Белгазпромбанк» с 17 января внесет изменения по комиссии за некоторые услуги для физлиц. Среди прочего банк снизит плату за регистрацию и внесение изменений по валютным договорам на специальном информационном ресурсе Нацбанка.

«Банк ВТБ (Беларусь)» запустил бесконтактные операции по картам «Мир» в банкоматах, которые оборудованы модулем NFC. «Теперь для снятия наличных или перевода средств достаточно поднести смартфон или карту к датчику устройства», — сообщает финучреждение.

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