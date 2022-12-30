Дешевая клоунада 3 Телеграм-канал «СерпомПо»

30.12.2022, 10:04

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Трудно представить, чтобы товарищ Си рисовал кошку, как господин Пу.

Дмитрий Рогозин, получивший боевые ранения в окопах донецкого ресторана «Шеш-Беш», выложил свое фото после операции и написал: «Всегда побеждает тот, кто готов идти до конца».

До какого еще «конца», Дмитрий?

Опять эта дешевая клоунада. Казалось бы, и главой думского комитета был, и вице-премьером, и главой «Роскосмоса», а государственным человеком так и не стал. Дешевые фокусы на публику - от хохломы и Пересильд на орбите до руководителя «группы военных советников» или как их там? «Царские волки» что ли? Что за военные советы от журналиста по образованию?

Руководители России хотят предстать перед публикой руководителями великой державы. Но ведь это предполагает образ солидной власти. А что в России?

Трудно, например, представить, чтобы товарищ Си рисовал кошку, как господин Пу. Или, чтобы бывший президент США или генсек Китая совершенно оскотинился в комментариях, как это сделал бывший президент Ме. Или чтобы официальный представитель дипломатического ведомства великой страны говорил так, как это делает Захарова. Примеры можно продолжать. Пескова, хотя бы взять.

Все это – неформат для «великой державы». Какая-то вереница клоунов – надутых, злых, пьяных, плюшевых, глупых. Элитных клоунов.

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