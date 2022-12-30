Видеофакт: Китайский истребитель пролетел в 3-х метрах от американского военного самолета 1 30.12.2022, 10:10

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США направили ноту правительству КНР.

Над Южно-Китайским морем китайский истребитель совершил небезопасный маневр, пролетая мимо американского самолета-разведчика на расстоянии 3 метров, вынудив предпринять действия по уклонению, чтобы избежать столкновения. Воздушный инцидент произошел на прошлой неделе.

Об этом сообщает официальный сайт Индо-Тихоокеанского командования США (US INDOPACOM).

Как отмечается в заявлении американских военных от 29 декабря, инцидент с участием истребителя J-11 ВМС Китая и самолета RC-135 ВВС США произошел 21 декабря.

Сообщается, что пилот китайского истребителя «совершил небезопасный маневр во время перехвата» американского самолета, который «на законных основаниях выполнял обычные операции над Южно-Китайским морем в международное воздушное пространство».

Китайский летчик пролетел впереди и в пределах 3 метров от носа RC-135, что вынудило американского пилота «предпринять маневры уклонения, чтобы избежать столкновения».

В INDOPACOM высказали ожидания, что все страны Индо-Тихоокеанского региона будут использовать международное воздушное пространство безопасно и в соответствии с международным правом.

Также военные США опубликовали соответствующее видео.

Штаты подняли этот вопрос перед китайским правительством, передает агентство Reuters со ссылкой на официального представителя США.

Посольство Китая в Вашингтоне не сразу ответило на запрос о комментариях.

Военные самолеты и корабли США регулярно проводят операции по наблюдению и путешествуют по региону. Китай претендует на обширные участки Южно-Китайского моря, которые пересекаются с исключительными экономическими зонами Вьетнама, Малайзии, Брунея, Индонезии и Филиппин.

Ежегодно через этот водный путь проходит торговля на триллионы долларов, которая также содержит богатые рыбные угодья и газовые месторождения.

В ноябре министр обороны США Ллойд Остин на встрече со своим китайским коллегой поднял вопрос о необходимости улучшения кризисной связи, а также высказался об опасном поведении китайских военных самолетов.

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