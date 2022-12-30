Белорусский военный высмеял заявление Минобороны о «сбитой украинской ракете» 11 30.12.2022, 10:16

19,820

Сделанные на месте кадры опровергают слова пропагандистов.

Белорусское Минобороны после пятичасового раздумья о природе появления обломков в поле под деревней Горбаха Ивановского района заявило, что это украинская зенитная ракета, которую сбили белорусские ПВО. Военные, с которыми связалась «Наша Ніва», в эту версию не верят.

Ракета от С-300 упала вчера утром в поле возле деревни Горбаха Яновского района. Произошло это во время массивной ракетной атаки России по украинской инфраструктуре. Украинская сторона утверждает, что было выпущено 69 ракет, 54 из которых украинская противовоздушная оборона сбила. Комплексы С-300 составляют костяк украинской противоракетной обороны.

Больше похоже, что и эта ракета, которая, по заявлениям пропагандистов, имеет украинское происхождение, также сбивала российскую ракету.

Первая информация об этом пришла в интернет-паблики, и только через 5 часов после события Минобороны заявило об «сбитой силами белорусской ПВО украинской ракете».

«На опубликованных фото нет никаких признаков того, что ракета была сбита», — сказал «Нашай Ніве» действующий военный.

«На опубликованных фото нет следов поражения средствами противовоздушной обороны, принцип действия которых в поражении цели своего рода «шрапнелью».

На приведенных БелТА фото я не вижу признаков поражающего воздействия на ракету, а вижу только деформированную от удара о землю двигательную часть ракеты С-300.

Было бы интересно прочитать в сообщении пресс-службы Минобороны Беларуси, каким именно средством ПВО им удалось ювелирно спустить на землю украинскую ракету, не оставив на ней привычных следов ни с одной из зафиксированных на фото сторон», — добавил офицер.

Пример шрапнельных элементов ракет противовоздушной обороны, являющихся главным средством поражения воздушных целей

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».