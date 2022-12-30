Соловьев устроил скандал в прямом эфире из-за слов Гиркина о Путине 34 30.12.2022, 10:28

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Пропагандист сорвался на крик.

Российская пропаганда набросилась на бывшего полевого командира «ДНР» Игоря Стрелкова-Гиркина, который все более жестко критикует российское командование и лично главу Кремля Путина в военных провалах российской армии в Украине.

В ходе прямого эфира сорвался российский пропагандист Владимир Соловьев, начавший кричать и оскорблять Гиркина в прямом эфире.

Фрагмент видео публикует телеграм-канал «Украина 365».

Соловьев заявил, что Гиркин не имеет права критиковать Путина, которой находится в статусе верховного главнокомандующего, поскольку сам в 2014 году сбежал из Славянска, а также не смог поучаствовать в боевых действиях против ВСУ осенью нынешнего года.

«Не тебе, м***ь, продавшая честь русского офицера, грязный поганый рот открывать на верховного главнокомандующего. На русскую армию и русских солдат. Ты не смог умереть в Славянске! И ты не смог сейчас добраться до передовой! Так заткнись, м***ь!» - сорвался на крик в эфире Соловьев.

Продолжая, пропагандист начал пугать страны Запада применением Россией ядерного оружия, если они продолжат оказывать военную поддержку Украине.

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