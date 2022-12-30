Украинская ПВО эффективно расправилась с запущенными Россией дронами-камикадзе 2 30.12.2022, 10:39

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Все «Шахеды», которые шли на Киев и области, были сбиты.

В ночь с 29 на 30 декабря враг атаковал Украину беспилотниками-камикадзе иранского производства Shahed-131/136. Как сообщили в Командовании Воздушных Сил ВСУ, в общем Россия выпустила 16 «Шахедов».

Отмечается, что беспилотники атаковали Украину с юго-восточного и северного направлений. Для преодоления системы противовоздушной обороны Украины враг пытался использовать русло Днепра.

«Все 16 дронов-камикадзе уничтожены силами и средствами воздушных командований «Восток» и «Центр», а также подразделений ПВО других составляющих Сил обороны Украины», — говорится в сообщении.

По информации сил ПВО, 7 дронов-камикадзе шли на Киев, все они были сбиты. В результате падения обломков в Голосеевском районе столицы повреждены окна в жилом доме и в одной нежилой постройки. Пострадавших нет.

В Киевской области в результате атаки дронов-камикадзе попаданий в объекты инфраструктуры нет.

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