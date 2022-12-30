Диетолог рассказал о правильном хранении новогодних салатов 1 30.12.2022, 10:44

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Простые советы помогут сохранить свежесть продуктов.

Диетолог Андрей Бобровский отметил, что время хранения салата зависит от его типа, но в любом случае важно постараться для сохранения его свежести.

Молочку и заправленные салаты больше суток хранить не следует, поскольку холодильник не спасает от распространения в нем бактерий, хоть и позволяет продлить жизнь блюда. Это чревато отравлением.

Диетолог подчеркнул, что реакция на несвежий продукт может быть разной в зависимости от организма человека, но лучше не есть салат, который провел в холодильнике пару дней.

Говоря о корейских салатах, Бобровский отметил, что они хранятся дольше ввиду своих национальных особенностей.

Он напомнил, что готовые заправленные салаты замораживать нельзя. Кроме того, в морозилку нельзя убирать готовые соусы. Заморозить можно только некоторые ингредиенты салата.

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