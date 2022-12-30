«Покидая дворец, я пообещала себе, что больше сюда ни ногой» 4 30.12.2022, 10:58

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Фото: Intex-press

Как белоруска сходила на каток.

Самое время погрузиться в волшебную атмосферу главного праздника зимы, подумала я, и решила сходить с друзьями на каток, пишет корреспондент Intex-press.by. Тем более, что в Барановичах есть свой Ледовый дворец. Но, как оказалось, попасть туда не так-то и просто. Впрочем, давайте по порядку.

Расписание сеансов есть на официальном сайте спортивно-развлекательного комплекса. В первый раз я заглянула туда в начале декабря и была разочарована: сеансов в выходные (ведь логично, что собраться с друзьями проще всего после трудовой недели) не было. Спустя неделю было пару сеансов в выходные, но уже у меня не получалось.

В общем, только к концу декабря в расписании были уже все дни и разное время. И вот, наконец, в воскресенье, 25 декабря, мы собрались компанией из трех человек и поехали на каток, рассчитывая попасть на вечерний сеанс в 17.00.

«Берите билеты или через десяток минут и этих не будет»

Билеты на каток в Ледовом дворце до сих пор заранее забронировать нельзя. К тому же количество этих самых билетов на каждый сеанс ограничено.

Мы приехали примерно за час до катания, и каково же было наше удивление: на кассе висело объявление, что в 17.00 билетов уже нет. Увидев наши расстроенные лица, кассир сообщила, что осталось еще пару мест на сеанс в 18.00.

– Берите билеты сейчас или через десяток минут и этих не будет, – отметила она.

Мы были настроены наконец-то покататься, поэтому согласились. А чтобы скоротать почти полтора часа, отправились бродить по магазинам.

Своих коньков у нас не было. За аренду коньков мы заплатили по 3,4 рубля (обязательно понадобится паспорт или какой-то другой документ, удостоверяющий личность), за катание на льду – по 4,5 рубля. Итого – по 7,9 рубля. Цена, на мой взгляд, очень приятная. Хотя такое развлечение вполне могло стоить и дороже.

К слову, если с вами будут люди, которые решат просто посмотреть с трибуны, за это придется заплатить 75 копеек.

Сеанс уже начался, а мы в очереди ждем коньки

За полчаса до начала сеанса мы вернулись в Ледовый дворец. Перед закрытым окошком проката коньков собралась уже приличная очередь из детей и взрослых. После нас также стали выстраиваться люди.

Окошко открылось примерно за 25 минут до начала сеанса. Сотрудница, не спеша, начала выдавать коньки. Мы были спокойны: за все заплачено, скоро выйдем на лед. Но тут очередь застопорилась – закончились самые ходовые размеры: 37-й, 38-й и 39-ые размеры. Нам сказали ждать, пока коньки принесут предыдущие посетители.

И в это время в холл хлынула толпа людей с предыдущего сеанса. Переодевшись, они ринулись сдавать свои коньки, и сотрудница ушла к ним – стала принимать ботинки и отдавать паспорта. Спустя 10 минут один мужчина из нашей очереди не выдержал: «Девушка, вы вернетесь обратно?!».

На часах уже было 18.03. Наш сеанс начался, а мы все еще стояли в очереди за коньками.

Возникло желание все бросить

Наконец мы получили свои коньки. Спешно зашнуровавшись, я встала на ноги и поняла, что кататься на таких коньках не смогу: ботинки сдавливали косточки – даже стоять было больно.

Я разулась и понесла их менять. Оказалось, что остались только мужские, хоккейные. И на размер больше, чем мне нужны! Возникло желание все бросить и вообще никуда не идти. Но все-таки взяла другие коньки. Что, зря столько прождали?..

В этих ботинках было более комфортно. Остальным коньки, к счастью, подошли. Но все три пары были в плачевном состоянии. Внутри мокрые от ног предыдущих посетителей и «деревянные». А снаружи – сильно потрепанные жизнью.

Получить травму – запросто

Пока мы сдали личные вещи в гардероб и доковыляли на коньках на арену, покататься нам осталось меньше получаса. Но мы уже были и этому рады. И казалось, что уже ничего больше не сможет испортить нам вечер. Но… Ступив на лед и немного прокатившись, я поняла – коньки просто тупее тупых.

Кататься на них не то что некомфортно, но даже страшно: ноги разъезжались в разные стороны. И это у меня – умеющей кататься. А что было бы с человеком, который впервые стал на такие коньки?

Настроение было безнадежно испорчено.

Неужели все ждут, когда кто-то получит серьезную травму? И уже только тогда все коньки нормально заточат.

После сеанса разогнали в течение минуты

Не скрою, на самой ледовой арене мне понравилось. Хоть какая-то радость, если не считать тупых коньков.

Людей было немного, места достаточно, все вели себя культурно, никто не носился и не толкался. Если кто-то падал, ему помогали подняться. Да и работники комплекса дежурят и следят за обстановкой. Это большой плюс.

В 18.45 сеанс закончился. В течение минуты всех людей с катка разогнали и отправили переобуваться. Вот бы так быстро коньки выдавали и на лед запускали.

Покидая Ледовый дворец, я пообещала себе, что больше сюда ни ногой. Либо только со своими коньками. Тогда бы не пришлось в очереди стоять и на сеанс успели бы, и катание было бы в удовольствие. Вот только не так часто я хожу на каток, чтобы специально ради этого покупать коньки.

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