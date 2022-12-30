Минобороны Беларуси обвинило Украину в «преднамеренной провокации» 22 30.12.2022, 10:55

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Лукашисты озвучили две «официальные версии» падения ракеты в Брестской области.

Министерство обороны Беларуси всерьез рассматривает «преднамеренную провокацию» со стороны Украины как одну из версий причин падения ракеты в приграничье Брестской области.

Утром 30 декабря ведомство опубликовало официальный комментарий начальника управления зенитных ракетных войск полковника Кирилла Казанцева.

— Как отмечалось ранее, в Ивановском районе была поражена средствами противовоздушной обороны цель, прилетевшая с украинской стороны. Боевые расчеты отработали штатно. Вместе с тем по данному инциденту остаются вопросы, и мы рассматриваем две версии: непреднамеренный пуск зенитной управляемой ракеты ввиду низкой обученности расчета, или неисправность ракеты, либо это преднамеренная провокация вооруженных сил Украины, — заявил Казанцев.

Напомним, 29 декабря Россия устроила массированную ракетную атаку на Украину — в стране была объявлена воздушная тревога. Сообщается о взрывах в Харькове, Киеве, Львове. В то же время часть ракет успешно сбила украинская ПВО.

Позже появилась информация, что в поле возле деревни Горбаха в Ивановском районе Брестской области обнаружили ракету. Позже это подтвердили власти Беларуси.

В Минобороны Беларуси заявили, что «ракета прилетела утром из украинского Заболотья неподалеку от границы». МИД Беларуси в связи с падением ракеты вручил ноту протеста послу Украины, потребовал провести расследование инцидента и привлечь виновных к ответственности.

По версии белорусской стороны, ракета С-300 была выпущена со стороны Украины и сбита силами ПВО в воздушном пространстве нашей страны в промежутке с 10 до 11 часов утра. Это как раз время проведения российской ракетной атаки.

Это обстоятельство подчеркнули и в Минобороны Украины. Там не исключают возможности того, что ракета могла быть провокацией со стороны России, чтобы втянуть Беларусь в войну. Украина готова провести международное расследование происшествия, но без участия поддерживающих РФ стран.

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