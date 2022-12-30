Bloomberg: США могут передать Украине БМП Bradley 30.12.2022, 11:09

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Это значительно улучшит боевые возможности ВСУ.

Правительство США начало рассматривать вопрос о возможности предоставления Украине боевых машин пехоты Bradley. Это может стать значительным усилением военной поддержки от Вашингтона.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники среди чиновников США.

По информации журналистов, окончательное решение о передаче БМП Bradley еще не принято. Также даже неизвестно, когда эта техника сможет оказаться в руках Вооруженных сил Украины.

Другой источник из Белого дома рассказал, что США постоянно держат контакт с Украиной относительно новых возможностей, необходимых для ее защиты, но пока не могут разглашать подробности новой помощи.

«Bradley обеспечит значительное увеличение наземных боевых возможностей, поскольку это, по сути, легкий танк. В отличие от ранее предоставленных M113, Bradley хорошо вооружен мощной 25-мм пушкой и противотанковыми ракетами TOW. В Соединенных Штатах много Bradley, хотя некоторые из их старые и нуждаются в модернизации», - заявил бывший аналитик Белого дома c оборонного бюджета Марк Кансиан.

Отметим, БМП Bradley – основная боевая машина пехоты, находящаяся на вооружении механизированных войск армии США. БМП предназначена для обеспечения транспортировки подразделений мотопехоты на поле боя, ведения боя с машины и огневой поддержки их в период и после спешения.

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