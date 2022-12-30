Фонд Навального показал, чего на самом деле россияне желают Путину на Новый год 6 30.12.2022, 11:19

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Люди не стеснялись в выражениях.

Неожиданный опрос провел YouTube-канал «Навальный LIVE», где журналисты на улицах российских городов спрашивали граждан РФ об одном: что они хотят пожелать главе Кремля на Новый год.

Преимущественная часть опрашиваемых намекала на то, что Путину пора уйти из власти.

Одни предлагают президенту России сложить обязанности и нянчить внуков, а другие считают, что за свои злодеяния Путин заслуживает смерти.

Одна из женщин на вопрос о пожеланиях Путину уверенно заявил: «Можно честно отвечать? Пожелала бы смерти или как минимум суда».

Когда журналиста поинтересовалась, почему именно такие ее пожелания, россиянка сказала: «За развязанную войну, за то, что он делает со страной и с нашей, и с чужой».

Первой реакцией на вопрос чаще всего оказывалась растерянность. А затем следовали уточнения о том, не будут ли этот опрос показывать по федеральным каналам телевидения. И только когда прохожие убеждалась, что никакой опасности нет, смело желали главе страны быть наказанным за его «грехи», за «спецоперацию» и репрессии против собственного народа.

Среди прочего россияне желали «прочитать Уголовный кодекс», «стать на путь истинный», «чтобы все ему в жизни вернулось».

Были и те, кто произносил: «То, что я ему желаю, нельзя произносить публично». Некоторые отмалчивались, намекая, что озвучивать подобные вещи в России небезопасно.

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