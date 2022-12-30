«Если просто надеть красный халат и колпак, деньги не посыплются» 30.12.2022, 11:21

Сколько зарабатывает Дед Мороз в Беларуси.

Сезон работы Дедом Морозом – в среднем декада перед Новым годом, включая саму праздничную ночь. В это время рядовые работники – от профессиональных артистов, методистов и аниматоров до грузчиков и простых студентов – надевают на себя пушистые бороды, костюмы и идут дарить людям волшебство и хорошее настроение. Журналисты myfin.by поговорили с Дедом Морозом из областного центра и узнали, как он начинал свою карьеру, какие есть нюансы в работе главным сказочным волшебником и сколько можно заработать за сезон.

«Чтобы начать по–настоящему, нужно вложить хотя бы $500»

Сегодняшний герой – Иван из Бреста. Мужчина работает Дедом Морозом примерно 16–17 лет. Говорит, что нашел в этом свое призвание и «заряжается» от добрых дел на год вперед.

– Я начал подрабатывать Дедом Морозом еще в студенчестве. Сперва просто поздравлял знакомых. Обклеивал столбы объявлениями, что поздравлю на дому, работал за копейки. Постепенно начало нравиться то, что делаю. А это самое главное: превращаться в Деда Мороза стоит, только если вы сами получаете от этого удовольствие. От чуда, которое приносите в дома, от работы с детьми. Иначе вы будете мучить себя и других, и это напряжение будет висеть в воздухе. Такого Деда Мороза вряд ли позовут еще раз, поэтому спроса особого не будет.

Сейчас и маленькие дети, и взрослые часто говорят: «Вы настоящий Дед Мороз». Ради этого и стоит работать. Но меня так начали называть не сразу. Просто в процессе учишься: первый сезон, второй. И если дальше пошло, то чувствуется, твое это или нет.

По словам Ивана, чтобы быть Дедом Морозом, нужна выносливость. Потому что поздравлять людей с Новым годом – это физически очень тяжело.

– Даже в хорошем костюме из дорогой «дышащей» ткани после каждого выступления нижнюю майку можно просто выкручивать. Когда почти каждый вечер работаешь и все выходные выполняешь заказ за заказом допоздна, к физической усталости еще плюсуется бессонница. Да и голос во время представлений задействуется «на полную катушку». Если его не тренировать, не готовить к нагрузкам, можно после первого же мероприятия потерять.

Помимо особых навыков и любви к своему делу, чтобы стать Дедом Морозом, нужны и финансовые вложения.

– Первые костюмы были такие же скромные, как и мой опыт. Но когда заработал денег, заказал пошив на специализированной фабрике. Выложил около $250 за новый костюм.

Если быть совсем точными, то у нашего героя два костюма. Потому что при такой интенсивности работы в сезон, а также разных форматах мероприятий одного комплекта мало. Дополнительно еще нужны разные аксессуары.

– Под заказ шил кожаные сапоги, делал разборный посох. Для формата дискотек на маркетплейсах купил неоновый пояс и очки. Большая проблема – качественная борода. Хорошая стоит 300–400 рублей. У крутых московских Дедов Морозов, знаю, из специального ворса бороды. Такие, пожалуй, и 1000 рублей стоят. У меня пока недорогая, хотя старался выбрать получше. Но сейчас на повестке покупка более качественной.

Плюс у Ивана в арсенале три сменных бороды и несколько париков – эти предметы в процессе работы приходится менять довольно часто. А у его Снегурочки вовсе три сменных костюма. Кроме различного реквизита, серьезная статья расходов – бензин и обслуживание машины, которая часто ломается.

«Заработанное идет в семью»

Постоянной напарницей Ивана в новогодний сезон становится его супруга, по совместительству Снегурочка, что очень удобно в планировании программ, времени и логистике.

– Обычно же разделение выручки такое: 70–75% забирает Дед Мороз, остальное – Снегурочка. А у нас все заработанное просто идет в семью. По расценкам в областном центре ситуация такая: если до 31 декабря 15–30-минутная программа с поздравлением на дому стоит 40–60 рублей, то 31 декабря – от 60 рублей (как правило, столько берут новички, студенты) и до 120 рублей.

В более позднее время, ближе к полуночи, ценник может быть и 150 рублей. Тогда некоторые Деды Морозы соглашаются взять, допустим, два таких дорогих заказа, чтобы и заработать достаточно, и не «убиваться» прямо перед полуночью.

Некоторые белорусские Деды Морозы ездят на заработки в соседнюю Россию, если у них есть там хорошие заказы, например, на корпоративы. Заработки там выше, отмечает Иван. Прежде, по его словам, были «гастролеры», которые ездили в Минск. Но сейчас он не уверен, что кто-то так делает: не так велика разница в расценках.

– У меня за сезон обычно выходит чистыми максимум $1000. Это предел для нашего города, например. Даже несмотря на то, что в целом у людей снижаются доходы, на Новый год они не экономят и в целом не экономят на детях.

А вот заведения на своих клиентах – да. И это сильно чувствуется. При платном входе от 20 и почти до 70–80 рублей они удешевляют меню и пытаются максимально экономить на артистах.

«Чтобы войти в корпоративный сегмент, потребовалось пять лет»

– Десять лет назад я работал только на дому. Потому что зайти в бизнес ивент-сферы очень сложно. Есть компании и отдельные ведущие, которые просто не отдают ни кусочка рынка. Они сами, к примеру, на новогодних корпоративах в Деда Мороза и переодеваются.

Я бился не один год: сначала договорился за небольшие деньги выступать, чтобы показать себя, потом раззнакомился с людьми, начали приглашать. Но этот путь занял у меня пять лет.

По словам Ивана, сейчас заведения готовы платить в среднем 150–200 рублей за небольшую программу (максимум 30 минут). И это без Снегурочки – такая вот экономия. Хотя были времена, когда платили и больше. Подход такой: Деда Мороза на корпоративе не должно быть много. Это яркая вспышка на празднике, которая должна запомниться, – 1–2 конкурса, оригинальный хоровод.

Обычно содержание выступления Деда Мороза заранее согласовывается. И после первого раза могут или вовсе больше не пригласить, или попросят что-то поменять.

– Вот на таких «вспышках» я специализируюсь, хотя вначале очень боялся. Вообще, в заведениях сложно работать, но многое зависит от публики. Бывает такая аудитория, которую ты не поднимешь со стульев, – тогда будет театр одного актера. К этому нужно быть готовым. Ну, и к выпившим женщинам, которые будут лезть целоваться, дергать за бороду. Моя жена почти никогда не ездит со мной работать на корпоративы из-за подобной публики и атмосферы. И я ее понимаю.

«Дети копируют своих родителей»

Забавные случаи при выезде на дом, конечно, случаются.

– Обычно дети читают стишки, а тут вот приехал к пятилетнему мальчику, а он говорит: «Давайте я лучше спою» – и исполнил целиком «На поле танки грохотали…» Сам еще даже разговаривает плохо, но эту песню наизусть и без запинки может. Папа, видно, очень любит ее.

К сожалению, бывают родители, которые, не подумав, приглашают Деда Мороза к совсем еще малышам (наш герой рекомендует минимум с 4 лет).

– Как-то раз приехал к ребенку, которому 3 года. Родители, бабушка, видимо, считали, что тот должен тут же полюбить и обнять огромного незнакомого дядю. А ребенок устроил дикую истерику, испугался и забрался под стол. Что делать: я тоже полез под стол, там и провел утренник. К концу мероприятия только вытащил его на маленький хоровод.

Но в целом собеседник отмечает, что в последние годы отношение к приходу Деда Мороза какое-то отрешенное.

– Чувствуется дистанция, когда пригласили сказочного волшебника, чтобы укрепить веру ребенка в чудеса, а вместо этого взрослые сидят на диванах, нога за ногу, все с телефонами наготове и ждут шоу, а несчастный ребенок стоит посреди комнаты. Я как-то раз 10 телефонов насчитал.

Для своего шестилетнего сына мужчина является официально помощником Деда Мороза. Поэтому ребенок до сих пор верит в чудеса, а папой и мамой очень гордится. Поздравлять его приходит переодетый коллега папы по цеху.

– Не разрушайте детские мечты. Ребенок должен верить в волшебство, и чем дольше, тем лучше, это я как педагог говорю.

Иван всем советует быть добрее. В наступающем году и всегда.

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