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Возле Крымского моста образовалась многокилометровая пробка в три ряда

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  • 30.12.2022, 11:25
  • 7,532
Возле Крымского моста образовалась многокилометровая пробка в три ряда

Что происходит?

Из-за усиления «мер безопасности» со стороны российских оккупантов возле Крымского моста образовалась огромная пробка.

Об этом свидетельствуют обнародованные в соцсетях видео очевидцев.

По словам застрявших перед мостом водителей, пробка растянулась на многие километры практически в три ряда.

«Просто жесть… Вот туда пять километров, и туда — не меньше, походу. Добро пожаловать в Крым», — прокомментировал один из них сложившуюся ситуацию.

Кремлевская пропаганда отмечает, что такая ситуация продлится как минимум до 21 января, «пока на полуострове не смягчат меры безопасности».

«Огромная очередь образовалась из-за проверки безопасности каждого авто… За два часа можно проехать максимум 500 метров и дальше намертво встать. Пропускают только военную технику и пассажирские автобусы по выделенной полосе, а всех остальных просят вывернуть карманы», — говорится в сообщении.

Российские силовики решили «усилить бдительность» в отношении Крымского моста после взрыва в октябре 2022 года, в результате которого в Керченский пролив обрушилось сразу несколько его пролетов.

Несмотря на восстановление объекта, движение по нему по-прежнему ограничено.

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