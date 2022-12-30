Возле Крымского моста образовалась многокилометровая пробка в три ряда 5 30.12.2022, 11:25

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Что происходит?

Из-за усиления «мер безопасности» со стороны российских оккупантов возле Крымского моста образовалась огромная пробка.

Об этом свидетельствуют обнародованные в соцсетях видео очевидцев.

По словам застрявших перед мостом водителей, пробка растянулась на многие километры практически в три ряда.

«Просто жесть… Вот туда пять километров, и туда — не меньше, походу. Добро пожаловать в Крым», — прокомментировал один из них сложившуюся ситуацию.

Huge lines of cars at the Kerch bridge in Russian-occupied Crimea. Russians are fleeing in droves from the peninsula. It is obvious that they don’t believe the propaganda of Moscow. #Crimea #Ukraine pic.twitter.com/GE6iH7S1OZ — (((Tendar))) (@Tendar) December 30, 2022

Кремлевская пропаганда отмечает, что такая ситуация продлится как минимум до 21 января, «пока на полуострове не смягчат меры безопасности».

«Огромная очередь образовалась из-за проверки безопасности каждого авто… За два часа можно проехать максимум 500 метров и дальше намертво встать. Пропускают только военную технику и пассажирские автобусы по выделенной полосе, а всех остальных просят вывернуть карманы», — говорится в сообщении.

Российские силовики решили «усилить бдительность» в отношении Крымского моста после взрыва в октябре 2022 года, в результате которого в Керченский пролив обрушилось сразу несколько его пролетов.

Несмотря на восстановление объекта, движение по нему по-прежнему ограничено.

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