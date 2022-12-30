Возле Крымского моста образовалась многокилометровая пробка в три ряда

Возле Крымского моста образовалась многокилометровая пробка в три ряда5
- 30.12.2022, 11:25
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Что происходит?
Из-за усиления «мер безопасности» со стороны российских оккупантов возле Крымского моста образовалась огромная пробка.
Об этом свидетельствуют обнародованные в соцсетях видео очевидцев.
По словам застрявших перед мостом водителей, пробка растянулась на многие километры практически в три ряда.
«Просто жесть… Вот туда пять километров, и туда — не меньше, походу. Добро пожаловать в Крым», — прокомментировал один из них сложившуюся ситуацию.
Huge lines of cars at the Kerch bridge in Russian-occupied Crimea. Russians are fleeing in droves from the peninsula. It is obvious that they don’t believe the propaganda of Moscow. #Crimea #Ukraine pic.twitter.com/GE6iH7S1OZ— (((Tendar))) (@Tendar) December 30, 2022
Кремлевская пропаганда отмечает, что такая ситуация продлится как минимум до 21 января, «пока на полуострове не смягчат меры безопасности».
«Огромная очередь образовалась из-за проверки безопасности каждого авто… За два часа можно проехать максимум 500 метров и дальше намертво встать. Пропускают только военную технику и пассажирские автобусы по выделенной полосе, а всех остальных просят вывернуть карманы», — говорится в сообщении.
Российские силовики решили «усилить бдительность» в отношении Крымского моста после взрыва в октябре 2022 года, в результате которого в Керченский пролив обрушилось сразу несколько его пролетов.
Несмотря на восстановление объекта, движение по нему по-прежнему ограничено.