Богатейшие россияне с начала войны потеряли $93 миллиарда 3 30.12.2022, 11:35

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Половину из них — в первый день полномасштабного вторжения.

Российские олигархи с начала полномасштабного вторжения в Украину потеряли $93 миллиарда, пишет Bloomberg.

По данным издания, в день начала войны российские миллиардеры в совокупности лишились $46,6 млрд. После введения санкций против РФ бизнесмены потеряли еще $47 млрд в течение 2022 года.

«Власти Европейского Союза, Великобритании и США вводят против российских «олигархов» и их компаний санкции, которые делают практически невозможным для бизнес-магнатов сохранение контроля над своими активами на Западе.

Суперяхты садятся на мель, лондонский рынок элитной недвижимости готовится к спаду, а Роман Абрамович объявляет о продаже футбольного клуба «Челси» из Премьер-лиги», — пишет Bloomberg, подводя итоги годы.

Также агентство подсчитало потери миллиардеров в других странах. В совокупности, Илон Маск, Джефф Безос, Чанпэн Чжао и Марк Цукерб потеряли около $392 млрд.

В рейтинге топ-500 богатейших людей планеты также произошли существенные изменения, их суммарные потери агентство оценивает почти в $1,4 трлн.

По подсчетам Bloomberg Billionaires Index, Геннадий Тимченко с начала года лишился $10,7 млрд, Леонид Михельсон потерял $7,87 млрд, а Владимир Потанин — $2,37 млрд.

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