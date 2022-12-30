Пять простых и проверенных вещей, которые привлекут деньги на Новый год 2 30.12.2022, 11:40

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31 декабря необходимо переместить 22 вещи в своем доме или квартире.

В Новый год каждый загадывает заветное желание. Чтобы в дом привлечь деньги, счастье и удачу нужно обратить внимание на эти приметы, которые проверенные годами, пишет glavred.info.

Перед входной дверью 31 декабря поставьте денежное дерево, если оно у вас есть, или небольшую тарелку с монетами. Этот проверенный способ привлечет деньги в ваши карманы.

Каждая хозяйка должна вымыть сахарницу на кухне. Если она у вас треснутая ее нужно обязательно заменить. Наполните свою сахарницу и поставьте в укромное место на кухне, чтобы никто не видел.

После боя курантов откройте входную дверь в дом. Верили, что все плохое из дома уйдет со старым годом, а с Новым годом залетит удача.

Возле новогодней елки поставьте стакан с простой водой. Его нельзя убирать в течение 14 дней. Тогда ваша семья будет удачна весь год и проблем с материальным достатком не будет.

Также для того, чтобы в 2023 году вас ждали приятные изменения, 31 декабря необходимо переместить 22 вещи в своем доме или квартире. Не имеет значения, что и куда, главное, это сделать.

Новогодние приметы

Если 1 января хорошая погода, то и осень будет такой.

Если солнце светит на Новый год, то ваша карьера начнет расти.

Если случайно упала елка с гирляндами, то весь 2023 год будет счастливым и удачным.

Что нужно успеть сделать до 31 декабря

Чтобы деньги всегда были, в кошелек положите крупную купюру.

Чтобы не иметь проблем с финансами, отдайте все долги.

На елку можно повесить крупные купюры и конфеты, чтобы жизнь была счастливой в 2023 году.

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